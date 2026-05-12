Londres abrirá el primer museo oficial de The Beatles en la histórica azotea de Savile Row

La ciudad de Londres sumará un nuevo punto de peregrinación para los fanáticos de The Beatles. A partir de 2027, el histórico edificio ubicado en el número 3 de Savile Row abrirá sus puertas convertido en el primer museo oficial dedicado al grupo en la capital británica. El espacio, bautizado The Beatles in Savile Row, permitirá recorrer el lugar donde el cuarteto grabó parte del álbum Let It Be y protagonizó uno de los momentos más icónicos de la historia del rock: su último concierto en vivo sobre una terraza londinense.

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La iniciativa contará con el respaldo de Paul McCartney, quien definió el proyecto como una “idea fantástica” y celebró la posibilidad de que los visitantes puedan ingresar por primera vez a un edificio clave en la historia de la banda. Durante décadas, miles de turistas se acercaron a sitios emblemáticos vinculados al grupo, como Abbey Road Studios o el famoso cruce peatonal inmortalizado en la portada de Abbey Road, aunque sin acceso real a los espacios donde nació gran parte de su obra.

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La azotea donde nació una despedida histórica

El museo tendrá como principal atractivo la recreación del estudio original de Apple Corps, donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr trabajaron en las sesiones de Let It Be entre tensiones internas, diferencias creativas y el desgaste propio de una banda que se acercaba a su final.

El recorrido culminará en la legendaria terraza de Savile Row, escenario del inolvidable recital improvisado del 30 de enero de 1969. Aquel concierto, que duró cerca de 42 minutos, sorprendió a trabajadores de oficinas, peatones y vecinos del barrio, que observaron desde las ventanas y las calles cómo la banda más famosa del planeta tocaba en pleno centro de Londres.

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Durante esa presentación interpretaron canciones como Get Back, Don't Let Me Down y I've Got a Feeling, hasta que la policía intervino tras recibir denuncias por ruido. Las imágenes quedaron inmortalizadas en el documental Let It Be y décadas más tarde volvieron a cobrar relevancia con la serie documental The Beatles: Get Back, dirigida por Peter Jackson.

Archivos inéditos y objetos históricos

El futuro museo incluirá material de archivo perteneciente a Apple Corps, fotografías, instrumentos, documentos y memorabilia vinculada al grupo. También contará con exhibiciones inmersivas y una tienda temática orientada a coleccionistas y fanáticos.

Según trascendió, desde este lunes quedó habilitado un registro online para quienes deseen acceder anticipadamente a las futuras entradas. Se espera que el lugar se convierta en uno de los principales atractivos turísticos musicales de Londres, una ciudad profundamente marcada por el legado beatle.

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Formados en Liverpool en 1960, The Beatles revolucionaron la música popular y se transformaron en una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Con más de 600 millones de discos vendidos, el grupo redefinió el pop y el rock a través de una evolución artística que atravesó distintas etapas musicales y culturales.

La ciudad de Liverpool ya cuenta con espacios dedicados al cuarteto, como The Beatles Story y el Liverpool Beatles Museum, ambos centrados en la historia, los objetos personales y el impacto cultural de la banda.

Mientras tanto, Paul McCartney y Ringo Starr continúan activos musicalmente. En las últimas semanas participaron del lanzamiento del sencillo Home To Us junto a Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri. Además, McCartney anunció la publicación de un nuevo álbum de estudio titulado The Boys of Dungeon Lane, inspirado en recuerdos de su infancia en Liverpool.