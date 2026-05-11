A 50 años del golpe de Estado, el Museo de Arte Moderno porteño llevó a Venecia “Oscuridad visible: la larga sombra de la dictadura”

Al cumplirse 50 años del golpe de Estado que dio lugar a la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presenta la exposición “Darkness Visible: The Long Shadow of Dictatorship” [Oscuridad visible: La larga sombra de la dictadura]. En un gesto inédito, el Moderno llegará hasta la ciudad de Venecia gracias a la iniciativa del espacio cultural Spazio Punch, para presentar allí esta exposición colectiva, simultánea a la 61ª Bienal Internacional de Arte de Venecia 2026.

Aldo Sessa, Manifestación de Madres de Plaza de Mayo, 1983

Gianni Mestichelli, M1F30, 1982

Con curaduría de Victoria Noorthoorn y Patricio Orellana, directora y jefe del Departamento de Curaduría del Museo Moderno, en colaboración con Augusto Maurandi, director creativo de Spazio Punch, la exposición incluye artistas que respondieron a la dictadura con denuncia y crítica, otros que encarnaron el pasaje a la democracia y obras contemporáneas que continúan interrogando las violencias actuales.

La exposición podrá visitarse hasta el 22 de noviembre de 2026, en Spazio Punch, Venecia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Archivo de la Memoria Trans, Fondo documental Alessandra Bavino, ca. década de 1980

Marcelo Brodsky, Los Campos IV, Sara, de la Serie _Los Campos_, 2014

Archivo Marta Minujín

“En este tiempo de crisis de las democracias, destacar la fuerza de los artistas argentinos pasados y presentes en afirmar el valor de la memoria y de los derechos humanos es más importante que nunca”, destacó Noorthoorn, directora del Museo Moderno.

Mikel Santiago: “Cuando escribo voy con la cámara al hombro”



“Darkness Visible: The Long Shadow of Dictatorship” fue desarrollada por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, institución pública dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aires, por iniciativa de Spazio Punch, Venecia. Cuenta con el apoyo de la Asociación Amigos del Moderno y está patrocinada por Adcap Grupo Financiero. También ha recibido el importante apoyo de las galerías Barro Arte Contemporáneo, Kurimanzutto, Ruth Benzacar - Galería de Arte y Rolf Art.



Artistas:

León Ferrari (Buenos Aires, 1920–2013)

Marcelo Brodsky (Buenos Aires, 1954 – donde vive)

Luis Pazos (La Plata, 1940–2023)

Luis Camnitzer (Lübeck, Alemania, 1937 – Nueva York)

Marta Minujín (Buenos Aires, 1943 – donde vive)

Eduardo Gil (Buenos Aires, 1948 – donde vive)

Aldo Sessa (Buenos Aires, 1939 – donde vive)

Gianni Mestichelli (Ascoli Piceno, Italia, 1945 – vive en Buenos Aires)

Guillermo Kuitca (Buenos Aires, 1961 – vive en Buenos Aires)

Liliana Maresca (Avellaneda, 1951–1994) & Marcos López (Santa Fe, Argentina, 1958 – vive en Buenos Aires)

Néstor Perlongher (Avellaneda, 1949 – San Pablo, 1992)

La Organización Negra (Buenos Aires, 1984–1993)

Sergio De Loof (Buenos Aires, 1962–2020)

Archivo de la Memoria Trans (Buenos Aires, 2012)

Ana Gallardo (Rosario, 1958 – vive en México)

Nicanor Aráoz (Buenos Aires, 1981 – donde vive)

Flavia Da Rin (Buenos Aires, 1978 – donde vive)

Eduardo Basualdo (Buenos Aires, 1977)



Fechas: Desde el 6 de mayo al 22 de noviembre de 2026

Horarios: Miércoles a Lunes de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 (Martes cerrado)

