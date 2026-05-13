El cuadro robado por los nazis: la Justicia recibió un informe clave de la DAIA

El juzgado federal de Mar del Plata, recibió un informe clave de parte de la DAIA con respecto a la investigación del cuadro robado por los nazis "Retrato de una dama" que fue hallado en una propiedad de la ciudad de la Costa Atlántica, en agosto de 2025.

El juez Santiago Inchausti había dispuesto tres meses de prórroga, el informe está por concluir su etapa de prueba y se encamina hacia un juicio oral.

El cuadro con la obra "Retrato de una dama" (también conocido como "Contessa Colleoni") fue descubierto por periodistas del diario neerlandés Algemeen Dagblad (AD) quienes identificaron el cuadro en un anuncio inmobiliario online.

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Fue hallado donde vivía Patricia Kadgien, hija de Friedrich Kadgien,"el Mago de la finanzas" de Hitler, un alto funcionario nazi que operaba en el Ministerio de Finanzas del Reich, responsable de la gestión de los bienes confiscados en los territorios ocupados.

Finalmente, el 3 de septiembre, Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, entregaron el cuadro y quedó bajo custodia en la Corte Suprema de la Nación. En tanto, la investigación continuó su curso.

Por su parte Patricia Kadgien presentó en un escrito un boleto de compra y venta, y aseguró que el cuadro había sido comprado legalmente de parte de la excuñada de su padre, hermana de su primera esposa, y no del modo habitual nazi de expoliación del patrimonio judío.

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En primera instancia se supo que era una obra del pintor italiano Giussepe Ghislandi (1655-1743), pero una pericia realizada por expertos de la Academia Nacional de Bellas Artes, reveló que ese óleo formó parte de la colección de Jacques Goudstikker, un destacado galerista neerlandés que murió en altamar intentando escapar de la persecución nazi. Y que el autor de la obra fue Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, un importante artista del Settecento italiano, no Ghislandi.

El informe de la DAIA sobre el expolio nazi

En respuesta al requerimiento del juez, la DAIA, bajo la firma de su presidente Mauro Berenstein y el abogado Gabriel Camiser, presentó un informe contundente que contextualiza el "despojo sistemático" de la colección de Jacques Goudstikker.

El documento detalla cómo este influyente comerciante de arte judío-neerlandés sufrió la confiscación de cientos de pinturas de maestros antiguos por parte del régimen nazi, piezas que fueron apropiadas por jerarcas como Hermann Göring o vendidas forzosamente.

La entidad destaca que, si bien en 2006 los Países Bajos restituyeron 202 obras a sus herederos, piezas clave como el "Retrato de una dama" y un "Adán y Eva" de Lucas Cranach el Viejo no fueron devueltas por haber sido transferidas previamente.

Este marco de injusticia histórica se ve reforzado por el reciente hallazgo en los Países Bajos de "Retrato de una joven", de Toon Kelder, en posesión de la descendiente de un colaborador de las SS, un caso que guarda asombrosas analogías con la causa que hoy se tramita en Argentina.

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Justicia histórica y el futuro de la causa judicial

La DAIA subraya que la restitución de estos bienes, amparada en los Principios de Washington y la Declaración de Terezin, es un acto de justicia moral y reparación de derechos humanos, resaltando que Argentina, próxima a presidir la IHRA, es el primer país latinoamericano en endosar las Mejores Prácticas en esta materia.

En el plano judicial, la querella representada por los estudios FNF y McEwan, en nombre de la heredera Marei von Saher, se encamina a pedir la imputación del matrimonio Kadgien-Cortegoso por encubrimiento y lavado de activos agravado, con penas de hasta 16 años. Los abogados Guillermo Brady, Herberto Robinson y Juan Ignacio Pascual sostendrán la imprescriptibilidad de los cargos por su conexidad con delitos de lesa humanidad.

Mientras la causa se encamina al juicio oral con pruebas que incluirían audios comprometedores, el destino del "Retrato de una dama" —tasado en 250.000 euros— pende de una resolución que podría permitir a los herederos asumir su custodia como depositarios judiciales ante una sentencia favorable.



MEG