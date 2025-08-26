Misterio: un cuadro robado por los nazis reapareció en una casa de Argentina.

Después de décadas de misterio, un cuadro que había sido robado por los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial fue encontrado en una vivienda en Argentina, colgado sobre el sofá del salón de una de las hijas de un exfuncionario nazi.

Se trata de la obra, Retrato de una dama, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), formaba parte de la prestigiosa colección del comerciante judío Jacques Goudstikker, que murió en 1940 cuando huía de los nazis.

El cuadro terminó en manos de Friedrich Kadgien, un funcionario nazi cercano a Göring y miembro de la SS, que huyó primero a Suiza y después a Sudamérica, donde se estableció en Argentina y falleció en 1978 en Buenos Aires.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No obstante, el cuadro fue hallado en una vivienda de la ciudad de Mar del Plata. La obra estaba colgada en la casa de una de las hijas de Friedrich Kadgien.

¿Cómo fue el hallazgo?

El hallazgo se produjo por azar, cuando periodistas del AD, con el apoyo del investigador retirado Paul Post, detectaron la obra en fotografías publicadas en la web de la inmobiliaria marplatense Robles Casas & Campos.

En una imagen de la casa puesta a la venta, sobre un sillón verde o una chimenea, se distinguía claramente el cuadro. Fuentes del sector inmobiliario confirmaron que la propiedad estuvo publicada con esas imágenes a principios de este año, y un periodista aseguró que la pintura “seguía allí colgada por lo menos hasta el comienzo del mes”.

Expertos de la Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos, Annelies Kool y Perry Schrier, han señalado que las fotos coinciden con las descripciones de la obra desaparecida.