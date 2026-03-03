Aparecen nuevas pinturas tras el hallazgo del “Retrato de dama”, el cuadro robado por los nazis

En el marco de la investigación por el cuadro robado por el nazismo que apareció luego de 80 años en Mar del Plata, la Justicia le solicitó informes a Alemania para determinar el rol de Friedrich Kadgien durante el Tercer Reich, al mismo tiempo que pidió analizar otras obras halladas en los domicilios de las hijas del exfuncionario alemán.

El caso salió a la luz al encontrarse el "Retrato de una dama", obra que fue ubicada por el diario neerlandés AD en una propiedad en venta en Mar del Plata en agosto de 2025, la cual era propiedad de la hija de Fiedrich Kadgien, quien fue conocido en el régimen de Adolf Hitler como "el mago de las finanzas".

Patricia Kadgien, hija del exfuncionario alemán, optó por entregarle el cuadro a la Justicia, aunque aclaró que su familia lo adquirió de forma legal, indicando que la cuñada de un matrimonio anterior de su padre lo compró en un museo en Colonia en 1943.

Originalmente, el cuadro era propiedad del judío neerlandés Jacques Goudstikker, quien era dueño de una galería de arte con más de mil obras que fue saqueada durante la invasión nazi en Ámsterdam, dejando casi 800 obras dispersas por el mundo.

Tras el saqueo a la galería, la familia de Goudstikker intentó recuperar las diferentes obras, aunque hasta el momento solo hallaron 350 cuadros. La búsqueda fue iniciada por su hijo Eduard y continuada por la esposa de este último, Marie Von Saher.

La nueva heredera del “Retrato de una Dama” reclama su restitución tras confirmarse la autoría

La última novedad del caso ocurrió durante los últimos días, cuando se encontraron otros cuadros en las casas de Alicia María Kadgien y Patricia Mónica Kadgien, sobre los cuales la Justicia intenta determinar si pertenecen a la época del expolio nazi al igual que "Retrato de una dama" o si no tienen relación con la época mencionada.

Si bien en el caso del cuadro de Goudstikker el estudio estuvo a cargo de la Academia Nacional de Bellas Artes, esta vez la Secretaría de Cultura será la encargada de realizar el análisis. En paralelo, se espera un informe de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), entidad que es amicus curiae en la investigación en curso.

El informe de la entidad a la que están adheridas 140 instituciones de judíos en Argentina se trata de un documento técnico-histórico que aborda el tema de la restitución de bienes culturales expoliados por el nazismo profundizando en el expolio a los Goudstikker.

La Academia Nacional de Bellas Artes indicó que el cuadro "Retrato de una dama" fue atribuido al pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti, con un valor de 250.000 euros. Actualmente, se encuentra bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia, a la espera de que el juez federal marplatense, Santiago Inchausti, indicara su destino.

En lo que respecta a la investigación del caso, este lunes se realizó una audiencia en la Fiscalía Federal de Mar del Plata, a cargo de Carlos Martínez, en la que participaron todas las partes: los investigados Patricia Mónica Kadgien, Juan Carlos Cortegoso y Alicia María Kadgien, junto a sus defensas y los representantes de la querella, Juan Ignacio Pascual y Guillermo Brady en nombre de Marei von Saher, quien reclama la restitución de la obra.

En este caso, se determinó el pedido de cooperación internacional cursado a Alemania mediante la oficina correspondiente de la Procuración y se pidió información sobre los cargos que habría ocupado Friedrich Kadgien entre 1933 y 1945 en el régimen nazi. En paralelo, se solicitó la prórroga del congelamiento de cajas de seguridad de los imputados, la inhibición general de bienes y la obligación de no ausentarse del domicilio por más de 24 horas sin aviso junto a una prohibición de salir del país.

