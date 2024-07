"Chiche" Duhalde pidió "dejar descansar al bombo, a Perón y a Evita", pero les pegó a Milei y a Pettovello

La exlegisladora Hilda "Chiche" Duhalde habló sobre la actualidad de la política argentina y, entre otras cosas, pidió "dejar descansar a Perón, a Evita y a la marcha", al mismo tiempo que apuntó contra la ministra Sandra Pettovello y cuestionó al presidente Javier Milei, al afirmar que "no gobierna".

"Hay que dejar descansar a Perón, a Evita, la marcha, el bombo. Todo eso tiene que estar en el corazón del que quiera, pero hay que gobernar para adelante", manifestó la ex diputada y ex senadora en diálogo con Juan Manuel "Rifle" Varela por Radio Continental.

"El Peronismo no existe, murió con Perón", aseveró la ex primera dama y agregó: "Si seguimos mirando para atrás, no tenemos salida. Hay que olvidarse, hay que saber que los tiempos han cambiado".

Con respecto al Gobierno actual del presidente libertario, la esposa de Eduardo Duhalde fue muy dura y afirmó que "Milei no gobierna". "No tiene experiencia de gestión y está haciendo algunas cosas muy perjudiciales", cuestionó.

"Veo las pymes que van cerrando, los negocios que no se pueden sostener, veo la economía cotidiana funcionando mal. Milei parece que no estuviera enterado y muestra poca empatía con los sectores humildes", añadió.

La exlegisladora consideró que "el sueño de Milei es ser el gran referente de su movimiento libertario y de ultraderecha que no funciona y existe solamente acá" y explicó: "Pone como modelos de país a Estados Unidos e Israel, y esos países tienen un Estado muy importante. No sé qué nos quiere decir con su modelo, pero en el día a día no está gestionando".

Sobre el equipo de trabajo detrás del Gobierno libertario, la esposa de Duhalde sostuvo que "Guillermo Francos es lo mejor que tiene Milei, y le va sacando algunas papas del fuego".

En cambio, la ex legisladora atacó de lleno a la ministra de Capital Humano y reveló: "Me llamaron para que hable con Sandra Pettovello, pero después no me volvieron a llamar. Me pareció una burrada tan grande lo que dijo en su momento la Ministra...no puede conducir 3 ministerios por más buena que sea".

En el último tiempo la ministra estuvo complicada por la responsabilidad que representa su cargo al frente de un megaministerio que atravesó casi 40 renuncias de funcionarios y varias polémicas como la del almacenamiento de alimentos sin entregar.

En referencia al Pacto de Mayo que el presidente libertario firmó este martes junto a 18 gobernadores en Tucumán, la ex primera dama habló sobre la hipotética participación de su esposo y señaló: "Eduardo Duhalde no está en el país, está en Paraguay. No sé si estuviera en el país si habría participado".

"Cuando se hace un Pacto, los puntos se deben analizar con los Gobernadores, cosa que Milei no hace. Falta diálogo, desde los empresarios a los piqueteros. Lo veo como un hecho mediático", concluyó en una última crítica al mandatario.

