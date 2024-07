El exministro de Economía Alfonso Prat-Gay hizo un breve comentario en sus redes sociales en el que cuestionó la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación que conduce el flamante Federico Sturzenegger mientras el gobierno Nacional hace esfuerzos por mantener ciertas regulaciones a rajatabla, entre ellas el cepo y los derechos del exportación. Claro que se trata de las condiciones antipáticas que enfrenta la administración de Javier Milei para sostener su objetivo indeclinable del superávit fiscal.

"Crean un ministerio de desregulación mientras se aferran al cepo, las retenciones y el impuesto PAIS", señaló el extitular del Palacio de Hacienda durante la presidencia de Mauricio Macri. Y acompañó el comentario con un sugestivo emoticón de una carita pensando.

El tuit de Prat-Gay hace clara alusión a que "desregular" es lo opuesto a mantener algunos tributos y herramientas de la política monetaria que sólo complican el libre mercado, entre ellos el cepo, que el gobierno aún no puede perfilar el momento en que lo levantará, las retenciones y el impuesto país.

Federico Sturzenegger era el presidente del Banco Central en momentos en que Adolfo Prat-Gay se desempeñaba al frente del ministerio de Economía durante el gobierno de Macri, situación que los internautas le reclamaron a Prat-Gay en el intercambio en las redes. E incluso le recordaron que el flamante titular del ministerio de Desregulación levantó el cepo en esa oportunidad.

Respecto a la salida del cepo, otros economistas se han mostrado muy críticos de la situación por la cual el gobierno aún no muestra un camino ordenado para salir lo antes posible de esta regulación.

Por caso, Martín Tetaz, que además es diputado nacional de la Unión Cívica Radical, señaló recientemente que el gobierno necesita salir urgente del cepo para recibir inversiones y para que "la economía arranque". "Al kirchnerismo le pasaba lo mismo: una vez que se metía en el cepo, después le resultaba cada vez más difícil salir", comparó.

La mirada de Prat-Gay sobre el gobierno de Javier Milei

Prat-Gay se ha mostrado crítico con la gestión de Javier Milei, sin embargo son esporádicas sus apariciones en medios. Tras cumplirse los primeros 100 días de gestión libertaria, participó de un programa del canal de noticias LN*, y señaló que "no se habían ordenado las cosas como se debía".

“Ya pasaron casi cuatro meses. Hay cosas que están funcionando y cosas que prometió y las está haciendo de manera violenta y otras que no son tan como las prometió en al campaña”, sostuvo en ese momento en diálogo con José del Río en Comunidad de Negocios (LN+).

“La profundización de la recesión, la caída del salario, el aumento de las tarifas es mucho más doloroso que en el gobierno de Macri”, había señalado el economista, quien también le puso el ojo al ajuste libertario recayó fuertemente sobre los jubilados, lo que había evaluado como "insostenible".

“Durante este año el gobierno de Milei se va a ahorrar más de seis billones de pesos en jubilaciones. No es un ahorro ni un ajuste fiscal de calidad. Le está sacando a los jubilados de sus bolsillos el equivalente a un millón a cada jubilado. No creo que sea sostenible, no solo porque puede haber cuestiones judiciales, como en los salarios públicos, sino porque desde el punto de vista social es insostenible. En economía todo tiene consecuencias y nada es lineal”, subrayó.

