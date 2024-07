Segundo semestre: reactivación, fin de cepo y aprobar la Hojarasca, los desafíos que se vienen

El “círculo rojo económico” donde participan algunos popes de entidades bancarias y del mercado financiero sigue con expectación los próximos pasos del gobierno nacional. Pero no sólo desde la tribuna. Saben que serán protagonistas del corto plazo candente y de las semanas claves que se vienen que pueden comenzar a enderezar algunas de las variables macro, o complicar aún más el escenario y estirar una reactivación que sigue sin confirmarse.

La conferencia de la semana pasada que pilotearon el ministro Luis Caputo y Santiago Bausili, el titular del Banco Central no llevó la calma que se pretendía. La confirmación de que el ejecutivo nacional mantendría su política monetaria, seguiría tocando el tipo de cambio oficial a un ritmo de 2% mensual, avanzaría en la baja del Impuesto País, pero fundamentalmente buscaría quitar presión a la emisión monetaria traspasando los pasivos remunerados que tiene que pagar al Central a deuda del Tesoro no calmó a los mercados. Al contrario, toda la semana transitó con operadores alterados, nuevas subas de los dólares financieros y paralelos y rumores de todo tipo (que incluyeron versiones de que el ejecutivo nacional estaría buscando asesoramiento y nuevos planes macro en manos de economistas de renombre).

En la amplia agenda a la que se enfrenta Caputo tal vez la de plazo más corto implica comenzar a acordar con los bancos la pauta para renegociar los vencimientos en pesos de Pases del Central (ex Leliq, ex Lebac) que ahora estarán en el Tesoro. Así se asegura bajar presión a la necesidad de emitir más pesos, quitando fuerza a un grifo que genera mucha inercia inflacionaria. Pero también le permitiría volver a poder usa a la tasa de interés como un instrumento clave para definir la política cambiaria.

Sobre este punto profundizó el economista Gastón Utrera en un encuentro con empresarios y ejecutivos de distintos sectores al que fueron convocados en Goulú por el medio de negocios Punto a Punto.

Allí, Utrera recordó que cuando arrancó la gestión actual el Banco Central no tenía dólares y tenía una enorme deuda en pesos, con un volumen de intereses por pagar que era tres veces la cantidad de dinero en circulación. “Ahí estaba el riesgo de hiperinflación, por la necesidad de emisión que implicaban esos intereses. El gobierno comenzó a bajar esa masa de deuda licuándola contra la inflación, con menos tasa. Pero ahora con inflación de un dígito esa herramienta ya dio todo lo que podía dar. El otro mecanismo fue colocar Bopreal a los importadores en lugar de entregar dólares. También dio todo lo que podía dar para sacar pesos de circulación. Y lo que se anunció fue que comienza una negociación con los bancos para resolver de un plumazo la deuda de pasivos remunerados que queda. Ahora esa deuda pasa del Central al Tesoro y le da al Banco Central la posibilidad de recuperar la tasa de interés como herramienta de política económica. Sin esos pasivos remunerados, cuando suba el dólar el gobierno vuelve a tener la chance de subir tasa para fijar pauta. Todavía falta, pero cuando logre trasladar esos pasivos al Tesoro va a poder hacer eso, sin necesidad de emitir nada”, explicó.

¿Hay atraso? El otro frente que se lleva buena parte de la gestión de Caputo implica resistir las presiones para una corrección importante del tipo de cambio. Y aunque la suba de precios perdió el vigor que mostraba algunos meses atrás, los reclamos por un tipo de cambio atrasado por una corrección mensual del 2% se acumulan día a día.

“Mirando los números, vemos que no hay atraso cambiario. El promedio del tipo de cambio oficial durante junio fue $904 y para tener una referencia un buen punto de comparación es el mejor momento de la devaluación de Prat Gay, para marzo de 2016, cuando se ubicó en $16. Ese tipo de cambio, que nadie consideraba como atraso cambio, todo lo contrario, hoy actualizado de unos $885. Y fue el mejor momento de la competitividad cambiaria. Está dando arriba de aquel momento. La dinámica hacia adelante, que marca que la corrección del tipo de cambio es del 2% mensual y la inflación es del 4% promedio para lo que resta del año, también nos deja cerca del mejor momento de la devaluación de Macri. Con algunas salvedades, porque el dólar exportador (80% oficial y 20% CCL) en junio dio un promedio de $984, 11% arriba del mejor momento de Prat Gay. Y el importador da $1062”, remarcó Utrera a empresarios.

Y en esa línea, explicó que el gobierno sigue apostando a que la inflación converja al 2%, como la corrección del tipo de cambio, evitando subir esa corrección al 5%, justamente para que la inflación no converja al 5%. “Si subimos el ritmo de la corrección del tipo de cambio se recalienta la inflación. Hoy los números le están dando al gobierno”.

Con pocas chances de abrir el cepo en el corto plazo, y con los tiempos casi definidos para desmontar el Impuesto País, el otro gran desafío es motorizar la reactivación de la economía real.

Entre los analistas hay consenso de que no habrá repunte fuerte, tras la caída violenta. Pero también parece consolidarse la idea de que el piso ya se tocó, entre mayo y junio. “La actividad quedó muy abajo, pero dejó de caer, no está yendo para abajo. Todavía no está subiendo, pero dejó de caer. Va a faltar para que los salarios le ganen a la inflación acumulada, pero mes a mes le están ganando. Ahora están entrando subas de salarios para compensar inflación pasada que era más alta que la que tenemos ahora. Para recuperar lo perdido falta un montón, pero ahora están yendo para arriba. Con inflación mas baja eso se va a ir frenando. Para que sigan subiendo los salarios tiene que levantar la economía. Es complejo hacia adelante, pero la economía dejo de caer. Año contra año está mal, pero ya es irrelevante, hay que mirar mes contra mes lo que pasa con la actividad”, detalló Utrera.

Lo que viene. Los escenarios que se abren hacia el corto y mediano plazo tienen mucha vinculación con lo que sucedió este viernes: el nombramiento de Federico Sturzenegger en el flamante ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Básicamente porque podría darle un nuevo impulso a la gestión de Milei y a las reformas que el oficialismo busca concretar. Pero también puede ser todo lo contrario. Como referencia vale recordar que Sturzenegger fue uno de los principales autores de la versión original de la Ley Bases, con más de 600 artículos que mezclaba reformas estructurales con algunas accesorias e incluso ornamentales. El resultado fue una férrea oposición, varios meses de debates y decenas de planteos judiciales que casi hacen naufragar las reformas y redujeron a 230 modificaciones la ley Bases.

Así, si la “Ley Hojarasca”, que apuntará a desactivar cientos de regulaciones y trabas burocráticas, se resuelve de forma dinámica habrá un efecto. De lo contrario se verá otro “empantanamiento” a las expectativas de reformas que buscan los libertarios.