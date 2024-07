La crisis económica por la que atraviesa el país afecta de diversas formas a todos los sectores de la población. Sin embargo, ya con la Ley Bases aprobada por el Congreso, se espera que haya novedades en cuanto al dólar, eliminación del cepo y la inflación.

La macro y microeconomía

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Michael Bru quien expresó que la misión de un gobierno que administra el Estado “es proporcionar las condiciones macroeconómicas necesarias para que la economía microeconómica pueda despegar”.

Según el entrevistado, “si no se establecen estas condiciones, la economía micro nunca prosperará”. Y agregó: “Es fundamental en macroeconomía que las condiciones macros afecten la microeconomía, que es responsabilidad de los particulares”;sin embargo, “los impedimentos, como la inflación y los pasivos remunerados del Banco Central, dificultan este proceso".

En ese sentido, Bru mencionó que, actualmente, hay un cambio de política macroeconómica de 180 grados porque “el gobierno anterior buscaba un rumbo y el actual, aunque pueda no gustarle a todos, busca uno completamente opuesto”. “Este cambio genera confusión entre la gente, que no siempre comprende lo que está ocurriendo”, pero “es evidente que la población no estaba satisfecha con el gobierno anterior, de lo contrario, no hubiera ganado el presidente actual”, agregó.

Las inversiones y la fomentación del comercio

Por otra parte, para atraer inversiones y fomentar el comercio, “es necesario liberar los mercados y eliminar el cepo cambiario”, aseguró el entrevistado. Sin embargo, para hacerlo, primero “deben reducirse los pasivos remunerados del Banco Central”, que aunque se han reducido significativamente, “aún queda trabajo por hacer”. “Con mejores reservas, el cepo cambiario pierde sentido, pero eliminarlo prematuramente es contraproducente”, siguió.

La devaluación y el valor del dólar

Con respecto a la devaluación, el economista expresó que, “no soluciona nada”, ya que “cualquier devaluación se trasladará a los precios y, en unos meses, se necesitará otra devaluación”. Y explicó que no tiene sentido devaluar porque no se obtiene ningún beneficio real.

Al ser consultado sobre el valor del dólar, Bru mencionó que, “se conocerá cuando el mercado sea libre y lo determine”. Y continuó: “Cuando asumió el nuevo gobierno, Caputo fijó una devaluación del 188%, pero esto fue un ajuste tentativo y nadie puede predecir con exactitud el valor del dólar porque eso lo define el mercado”.

Según Bru es importante aclarar que no ha habido un aumento significativo de la emisión monetaria porque “no se ha emitido un centavo más de lo necesario”. Y cerró: “En una economía como la nuestra, la emisión contra demanda agregada no genera inflación y a medida que el país crece, también debería crecer la base monetaria, pero dentro de límites controlados”.