Encontraron a Eduardo Duhalde sentado bajo la sombra de un árbol: "En 50 años nunca me peleé con nadie"

Detectar a un expresidente sentado bajo la sombra de un árbol no parece ser una escena cotidiana. Pero un periodista de la localidad de Tandil se encontró en esa situación a Eduardo Duhalde.

La escena no tardó en viralizarse en las redes sociales. El periodista de El Eco, Guillermo Liggerini, tomó su celular y grabó al exmandatario peronista. Bajo un árbol en una calle tranquila de la localidad, el histórico dirigente no dudó en devolver la respuesta a la pregunta que le hizo el trabajador de prensa.

"¿Qué anda haciendo por Tandil?", le preguntó, a lo que Duhalde respondió: "Estoy pasándola bien en este pueblo que es uno de los más progresistas de la provincia, realmente".

"A pesar de que hay un intendente radical", acotó el autor de la grabación.

Y el expresidente contestó: "Ojalá estuviéramos todos juntos. Vos sabés que hoy estoy cumpliendo 50 años de vida política, y en 50 años no me peleé con nadie. Es más, el periodismo fue muy duro cuando me tocó afrontar la crisis del 2002, pero jamás una palabra. Yo soy de los que quiero a los argentinos juntos y siempre me llevé muy bien con el radicalismo, con todos. No creo en los que se pelean, así que estoy ansioso de que Dios nos ayude y las cosas cambien para mejor".

El video de Duhalde en Tandil

En el último tiempo, el expresidente argentino que gobernó durante 2002, hasta la asunción de Néstor Kirchner en mayo del 2003, se encuentra retirado de la escena política argentina. Durante el gobierno de Alberto Fernández fue noticia en reiteradas ocasiones por sus críticas a la gestión e incluso por haber calificado de "grogui" al ex mandatario. Después hubo un pedido de disculpas.

LT