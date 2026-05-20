Encuesta: Patricia Bullrich lidera la potencialidad de votos y se instala un “Mileismo sin Milei”

Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba analizó la potencialidad de voto de Javier Milei, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Entre ellos, el que más porcentaje sobre “no lo votaría” recolecta es el Presidente, con un 57,2%.

De todos modos, los números de Macri y Bullrich no se alejan de ello, con 56,8% y 56,4% respectivamente.

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Javier Milei alcanza un 31,4% de intención de voto, representada principalmente por quienes lo votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2023. Sorprendentemente, un 3,1% de las personas que votaron a Sergio Massa se inclinarían en un futuro por el libertario.

Al igual que en 2023, el Presidente acapara más votantes entre los jóvenes de 18 a 30 años y los adultos mayores de 60. Además, sigue intacta la diferenciación de electorado entre femenino y masculino, siendo este 10,7% mayor.

Otro dato llamativo es que un 17,7% de quienes votaron a Milei en la segunda vuelta no volvería a elegirlo.

La senadora libertaria Patricia Bullrich es la que mayor intención de voto ostenta, con un 32,4%. Las últimas mediciones que incluyeron a la libertaria demostraron la suba de su imagen. Desde el Gobierno esto fue recibido de diferentes maneras. Por un lado, se consideró la opción de poder usar estos números favorables para catapultar la imagen del presidente. Por otra parte, el círculo más cercano, como Karina Milei, comenzó a verla como una amenaza.

Entre las personas que votaron al libertario en primera vuelta, un 64,3% le daría su voto a Patricia Bullrich, un 2,2% menos que aquellos quienes lo eligieron en el ballotage.

Además, un punto a favor de la exministra de Seguridad es que no diversifica tanto su electorado entre hombres y mujeres, como sí le pasa a Milei. Asimismo, ella podría llegar a obtener una porción interesante de votantes que se habían inclinado por Juan Schiaretti en 2023, 15,2%.

Mauricio Macri es el que menos intención de voto logra sumar, llegando al 30%. De todos modos, hay que tener en cuenta que su reaparición en la escena electoral es reciente y aún no se sabe si los actos que encabezó y las filas que se propuso reconstruir son con el objetivo último de liderar nuevamente el PRO o simplemente instalarlo.

Macri obtiene mucha intención de voto entre los mayores de 60 años, alcanzando un 41,9%.

Un dato relevante para el expresidente es que tiene posibilidad de captación de votos de casi todas las orientaciones políticas. El ejemplo más claro es que es el único de los tres que muestra apoyo entre los votantes de Myriam Bregman, alcanzando un cómodo 12%. Además, 79,7% de las personas que votaron a Patricia Bullrich y 44,2% de quienes respaldaron a Milei elegirían a Macri en 2027. Sumados a un 6,7% de aquellos que apostaron a Massa y 17,4% de Schiaretti.

En ese contexto, aunque las imágenes negativas de los tres representantes siguen siendo altas, en conjunto representan alternativas que podrían dar batalla en las urnas en 2027.

Mauricio Macri logra conformar una imagen que, si bien ya viene desgastada, podría significar una diversificación de votos a Milei en favor de la oposición. Además, surge naturalmente la pregunta de qué lugar decidiría ocupar Patricia Bullrich en caso de que en 2027 sus dos referentes políticos más importantes del último tiempo decidieran candidatearse.

Otra discusión limítrofe es la de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y cómo podrían ayudar o perjudicar al Gobierno, si este escenario se concreta. Por ese motivo, las conjeturas sobre su eliminación siguen vigentes y, por más de que sería popular eliminarlas, políticamente podría no ser la opción más viable en estos momentos de tensión constante.

RG/fl