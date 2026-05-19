Federico Glustein: “Tanto el gobierno de Milei como el de Macri tienen un apetito por lo financiero más que por la economía real”

El economista, Federico Glustein, conversó con Canal E y se refirió a las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las diferencias entre la gestión de Javier Milei y la de Mauricio Macri.

“Los dos gobiernos vienen con un elevado déficit fiscal, eso es cierto. Vienen con una raíz del problema similar”, afirmó Federico Glustein. Además, explicó que una de las principales diferencias estuvo en la intensidad de las medidas económicas. “Macri trató de hacer un ajuste, pero un ajuste no feroz, como dice Milei al principio”, señaló.

Las principales diferencias entre la gestión de Macri con la de Milei

En ese sentido, detalló que durante la gestión de Cambiemos “no hubo una moderación del gasto público, como tuvo Milei, no tuvo tampoco una reducción de las transferencias a las provincias, como dice Milei, ni tampoco cambió la raíz del sistema impositivo”.

Sobre la actual administración, Glustein destacó que, “Caputo, durante la gestión de Milei, redujo las retenciones, bajó el impuesto a las grandes fortunas, cambió algunos impuestos menores, que le permitieron ser mucho más agresivo con el déficit fiscal”.

La prioridad por lo financiero

Sin embargo, remarcó que existen más similitudes de las que plantea el oficialismo. “Tanto el gobierno de Milei como el gobierno de Macri, ambos tienen un apetito por lo financiero más que por la economía real”, aseguró.

El entrevistado también puso el foco en la continuidad de Luis Caputo en ambos procesos económicos. “Caputo estuvo en el primer gobierno de Macri, Caputo estuvo en el primer gobierno de Milei. En ambos trató de aplicar cierta ortodoxia económica, mucha parte de ortodoxia financiera”, explicó.

Además, recordó que el actual Gobierno heredó la deuda tomada durante la administración anterior. “Milei ya heredó, por ejemplo, una deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario, que heredó el programa de Macri”, indicó.