Todo lo que dejó la conferencia de Santiago Bausili: “Quedó clarísimo que el Banco Central le daba una respuesta al FMI”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E y aseguró que el Gobierno enfrenta una nueva etapa en la que “la política ahora va a tener que jugar un partido diferente”, mientras el Fondo Monetario Internacional exige mayor transparencia sobre el rumbo económico y crece la preocupación por el impacto social del ajuste.

Ariel Maciel explicó que la reciente conferencia del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, respondió directamente a un pedido del Fondo Monetario Internacional. “Lo que sí quedó clarísimo ayer fue que el Banco Central le daba una respuesta a una exigencia del Fondo Monetario Internacional”, afirmó.

La petición del FMI a la gestión económica

Según detalló, el organismo internacional reclamó mayor claridad sobre la política monetaria y el manejo económico. “La realidad indica que el Fondo Monetario Internacional le dijo, bueno, vuelvan a ser un poco más transparentes en todo esto que ustedes señalan que está haciendo bien, que es la macro”, señaló.

Maciel recordó que el directorio del FMI debe aprobar la última revisión del acuerdo con Argentina y liberar “los mil millones de dólares de desembolso que debían machear con lo que la Argentina ya pagó”.

La importancia de Estados Unidos para la negociación con el FMI

En ese contexto, sostuvo que Estados Unidos sigue siendo clave para el respaldo financiero argentino. “Hoy es el Tesoro el que decide cómo se maneja el Fondo Monetario Internacional”, explicó.

Sin embargo, el entrevistado advirtió que el resto de los países miembros del organismo también evalúan la situación argentina. “Cada uno de los países está involucrado en lo que va a hacer después la revisión de sí todo lo que están haciendo lo están haciendo realmente bien”, indicó.

Luego, manifestó que el principal punto débil del programa económico continúa siendo la acumulación de reservas. “La Argentina en términos macroeconómicos está respondiendo muy bien y lo único que hasta ahora viene flojo de manera constante es la acumulación de reservas”, aseguró.