Tiago O'Ryan advirtió por la tensión en Bolivia: “La intención es que Evo Morales vuelva al poder”

Bolivia atraviesa un nuevo episodio de crisis social y política marcado por protestas, bloqueos y enfrentamientos en distintos puntos del país. El conflicto ya impacta en la circulación de alimentos, el turismo y la actividad económica, mientras crece el descontento contra el gobierno de Rodrigo Paz.

En diálogo con Canal E, el periodista Tiago O'Ryan explicó que el escenario actual combina problemas económicos, tensiones políticas y una fuerte polarización social que se profundizó en los últimos meses.

Una crisis económica que profundizó el conflicto

O'Ryan remarcó que Bolivia arrastra problemas estructurales desde hace años y aseguró que la situación económica terminó potenciando el malestar social. “Bolivia siempre ha sido un país totalmente problemático en temas de protestas y bloqueos”, expresó.

El periodista explicó que la crisis actual está vinculada al aumento de precios y a la pérdida de poder adquisitivo de la población. “Hay una economía muy derrotada, alzas en la canasta familiar y en el combustible”, afirmó durante la entrevista.

Según detalló, el clima de tensión derivó en una división social cada vez más marcada entre sectores que respaldan al actual presidente y quienes siguen alineados con el MAS y el ex mandatario Evo Morales.

Bloqueos, desabastecimiento y tensión en las calles

El periodista sostuvo que las protestas afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos y complican el abastecimiento interno. “Hoy por hoy hay escasez de alimentos por el mismo hecho del bloqueo”, indicó.

Además, explicó que distintos departamentos permanecen parcialmente aislados por las manifestaciones y los cortes de rutas. “Hay bloqueos por todos los departamentos”, señaló al describir el panorama.

El impacto también alcanza al turismo, al comercio y a los pequeños emprendedores. “Es prácticamente un estallido social”, resumió O'Ryan al hablar de la magnitud del conflicto.

El gobierno busca contener la crisis

Respecto de la postura oficial, el periodista afirmó que el presidente Rodrigo Paz intenta contener la situación a través del diálogo y de sus ministros. “Busca llegar a un consenso y evitar todos estos enfrentamientos”, explicó.

Sin embargo, advirtió que parte de la población considera insuficientes las respuestas del gobierno y reclama medidas más concretas para enfrentar la crisis económica.

“La gente da ultimátum directamente al presidente”, aseguró O'Ryan, quien destacó que muchos manifestantes consideran que el mandatario todavía no cumplió con las promesas realizadas durante la campaña.

Las sospechas sobre Evo Morales

Durante la entrevista también se abordó la figura de Evo Morales y las versiones que lo vinculan al actual conflicto social. Según explicó el periodista, distintos sectores políticos y mediáticos sostienen que el ex presidente tendría influencia detrás de las protestas.

“Muchas teorías hablan que todo esto tiene una intención y la intención es que Evo Morales pueda volver al poder”, comentó.

Además, recordó que Morales enfrenta una orden de aprehensión vinculada a una causa por trata de personas, situación que sigue generando fuerte repercusión en Bolivia.

La Paz, el principal foco de conflicto

O'Ryan indicó que la ciudad de La Paz y la zona de El Alto concentran los mayores episodios de tensión y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

“Han sido totalmente bloqueados por policías o reprimidos de cierta forma”, afirmó sobre las marchas que intentaron acercarse a la sede del gobierno.

El periodista también alertó por el temor creciente entre comerciantes y trabajadores. “Esto ha causado mucho miedo en la población”, concluyó al describir el clima social que se vive actualmente en Bolivia.