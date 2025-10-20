Tiago O’Ryan: “Rodrigo Paz es el candidato que la izquierda hubiera elegido”

En diálogo con Canal E, el periodista Tiago O’ Ryan, desde Tarija, Bolivia, analizó el panorama político tras la histórica victoria de Rodrigo Paz, que marca el fin de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo.

El cambio político tras dos décadas de izquierda

El sorpresivo triunfo de Rodrigo Paz sacudió el mapa político de Bolivia. Con una campaña que captó el descontento popular, su victoria fue celebrada no solo por sus seguidores, sino también por sectores inesperados. “La verdad todavía es una noticia muy muy reciente”, explicó el periodista. “Todos los que son parte del partido de Murda Cristiano, de Rodrigo Paz, muy felices, ya celebrando desde anoche, contagiando su energía y su espíritu”.

El contraste con los seguidores de Tuto Quiroga fue evidente: “Este gran 45% que quedó fuera demuestra su enojo, su molestia de cierta forma”, indicó O’ Ryan. A pesar del resultado, los dos principales candidatos tuvieron un gesto conciliador. “Ambos candidatos hicieron un llamado telefónico, tanto Tuto Quiroga como Rodrigo Paz se felicitaron por esta campaña”, detalló.

Aunque el cambio no representa un giro hacia la derecha más radical, la ruptura con el MAS es innegable. “Claramente se escapó de ese nicho, donde ya se le apunta a un candidato de derecha con nuevas estrategias y proyecciones dentro de Bolivia”, opinó O’ Ryan.

Rodrigo Paz, ¿la derecha que tolera la izquierda?

Uno de los aspectos más llamativos del panorama es cómo la izquierda y los sindicatos procesaron la derrota. “Si la izquierda tenía que elegir a un candidato, sería Rodrigo Paz”, afirmó el periodista, aclarando que no es considerado un político de extrema derecha. “Más bien se le indica que no es mucho de derecha, sino que más bien es socialista de la concentración, de cierta forma”, agregó.

Incluso desde sectores oficialistas hubo señales de aceptación. “Fue a votar Evo Morales, votó Luis Garza y también en su momento mostraron el apoyo de cierta manera a Rodrigo Paz”, comentó. Esa inclinación por el nuevo presidente electo contrasta con la imagen de Tuto Quiroga: “Tuto Quiroga demostraba ser alguien de extrema derecha con decisiones totalmente radicales”, sostuvo O´Ryan, explicando por qué los sindicatos prefirieron a Paz.

Frente al nuevo escenario, el país enfrenta desafíos urgentes. “Uno de los principales es estabilizar el dólar”, alertó el periodista. Tras conocerse los resultados, la moneda estadounidense alcanzó los 14 bolivianos. También preocupa el abastecimiento: “Otro gran tema va a ser el combustible, la escasez que ocurre acá en Bolivia”, concluyó.