El avance de la comunicación y el marketing digital: “Una persona con una cámara te está moviendo un mercado gigantesco”

El especialista en comunicación digital, Mario Andrés Barbieri, en contacto con Canal E, se refirió a cómo evolucionó el marketing digital, el crecimiento de los influencers y el rol cada vez más fuerte de la inteligencia artificial en las estrategias de comunicación de empresas, marcas y emprendedores.

Mario Andrés Barbieri explicó que el consumo digital atraviesa hoy a todas las generaciones. “Las empresas se aseguraron de que esto sea para todo el mundo, para toda la familia y hasta para los niños”, afirmó.

El contenido digital al alcance de cualquier persona

Además, sostuvo que la exposición a los contenidos digitales es permanente y cotidiana. “Todos están expuestos a la comunicación desde chicos ahora”, remarcó. También aseguró que el fenómeno influencer modificó completamente las estrategias publicitarias tradicionales. “El tema influencers está totalmente explotado”, sostuvo.

Según explicó Barbieri, muchas veces las marcas obtienen mejores resultados trabajando con creadores de contenido que con campañas tradicionales. “A veces rinde más patrocinar una influencer o poder hacer algo en conjunto que una publicidad”, afirmó.

El auge de los streamings

Asimismo, destacó el crecimiento de las transmisiones en vivo y la capacidad de las figuras digitales para competir con medios históricos. “Las transmisiones en vivo hay veces que tienen más rating que canales masivos históricos de toda la vida”, señaló.

En ese sentido, el entrevistado remarcó cómo cambió la estructura de producción audiovisual en los últimos años. “Ahora vos tenés una sola persona con una cámara que te están moviendo un mercado gigantesco”, explicó.

Uno de los ejes centrales fue el avance de la inteligencia artificial en la industria del marketing y la comunicación. “Clarísimamente ocupó un espacio gigante”, aseguró sobre el impacto de la IA.