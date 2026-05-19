Roberto Rojas: “La casta no eran los políticos que se enriquecían ilícitamente, sino los pobres trabajadores del Estado”

El economista, Roberto Rojas, en diálogo con Canal E, evaluó el rumbo económico del Gobierno y apuntó contra el impacto del ajuste sobre los salarios, el consumo y el empleo.

Roberto Rojas se mostró crítico del discurso oficial sobre la recuperación económica y aseguró que, “el paraíso no sé para quién”. Según explicó, “los asalariados vienen perdiendo en términos reales en general el 3,5%”, mientras que “en el sector público” la caída es todavía mayor. En ese sentido, afirmó: “Todos esos son asalariados desde el Estado y vienen perdiendo en términos reales el 18,3% desde que está Javier Milés como presidente”.

La verdadera casta

Además, lanzó una fuerte definición sobre el concepto de “casta” utilizado por el oficialismo: “Es decir, la casta no eran los políticos que se enriquecían ilícitamente, sino que la casta eran los pobres trabajadores del Estado”.

Rojas también cuestionó la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del consumo cotidiano. Para ejemplificarlo, se refirió a la comparación entre salarios y bienes básicos: “La realidad es que esa es la fiesta de lo que hablan ellos, la fiesta era que la gente pueda comer más carne, que los chicos puedan tomar más leche, que los jóvenes puedan divertirse y tomar más colectivo”.

La precarización del estilo de vida

En esa línea, remarcó el impacto de los aumentos en transporte y servicios sobre los ingresos reales. “Todo el tiempo es así, todo eso va ahora dando los salarios, va haciendo que la vida de los trabajadores sea cada vez más precaria, más endeudada, con menos promoción para el desarrollo de la persona”, señaló.

El entrevistado criticó el concepto de libertad económica planteado por el presidente Javier Milei. “Esta es una libertad muy extraña la que propone el Presidente, porque es una libertad de la restricción total en el ámbito individual, por no tener ingresos reales, genuinos, que permitan las cosas que son derechos en cualquier sociedad civilizada”.