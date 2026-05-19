El Merval cayó hasta 2% y el mercado sigue sin encontrar piso

El mercado argentino volvió a mostrar debilidad en una jornada marcada por la volatilidad internacional, la suba del petróleo y la presión sobre las tasas globales. A pesar del impulso reciente de YPF por el nuevo proyecto vinculado al RIGI, el Merval operó nuevamente en baja y profundizó la cautela entre los inversores.

En diálogo con Canal E, el analista de Rava Bursátil, Leonel Búccolo, explicó que el mercado local continúa sin encontrar un rumbo claro y remarcó que la dinámica internacional sigue condicionando a los activos argentinos.

El Merval no logra recuperarse

Búccolo sostuvo que el mercado local “no se logra desacoplar para nada de la dinámica que viene trayendo últimamente” y explicó que el índice continúa lateralizando sin señales firmes de recuperación.

“Hace varias semanas que no logramos ni siquiera arrimarnos a los 1.960 o 2.000 dólares”, afirmó, al referirse al comportamiento del Merval medido en dólares. Según detalló, hoy el mercado ya encuentra un nuevo piso en la zona de los 1.800 puntos.

El especialista señaló además que, pese al fuerte volumen operado por YPF tras las novedades vinculadas al RIGI, el efecto positivo no logró contagiar al resto de las acciones locales.

La presión del petróleo y las tasas globales

El analista vinculó parte de la incertidumbre actual a la evolución del precio del petróleo y a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. “Las reservas de petróleo ya empiezan a escasear y están viendo a futuro cuánto tiempo pueden durar”, indicó.

Además, alertó sobre la suba de las tasas internacionales y el impacto que eso puede tener sobre la inflación global. “Todo eso en el mediano plazo puede llegar a desencadenar nuevamente niveles inflacionarios bastante elevados”, advirtió.

Para Búccolo, el contexto actual recuerda al escenario de 2021 y 2022, cuando la Reserva Federal estadounidense debió subir agresivamente las tasas de interés para contener la inflación.

La tasa de caución y la expectativa por la inflación

Consultado por la suba de la tasa de caución, el analista explicó que esos movimientos suelen responder a la volatilidad diaria propia del cierre de mercado y aclaró que, en términos generales, las tasas siguen en niveles bajos.

“Seguimos con el apretón monetario y con tasas muy bajas”, expresó. En esa línea, consideró que el mercado espera nuevos datos positivos de inflación para volver a hablar de una desaceleración más consistente.

“El mercado se está esperando que hacia adelante vuelvan un par de meses donde podamos empezar a hablar nuevamente de desaceleración de la inflación”, señaló.

La señal del dólar futuro

Otro de los puntos analizados durante la entrevista fue el comportamiento de los contratos de dólar futuro en Rofex, particularmente las posiciones a abril de 2027, que ya operan cerca de los $1.760.

Búccolo explicó que esos valores reflejan coberturas de largo plazo y un contexto político todavía incierto. “No me parece tan descabellado que estén pagando eso por el dólar futuro para abril del año que viene”, sostuvo.

Según indicó, el mercado descuenta que el tipo de cambio podría volver a mostrar volatilidad hacia fines de este año y durante 2026, especialmente en un escenario de mayor ruido político.

Bonos, acciones y estrategias defensivas

Respecto al comportamiento de los bonos argentinos, el especialista reconoció que las tasas de retorno volvieron a subir tras la caída de los precios y admitió que el mercado mantiene una postura prudente.

“El mercado ahora está diciendo: te apoyo, pero demostrame más”, resumió Búccolo al describir el clima actual entre los inversores.

También consideró que, para perfiles moderados o conservadores, hoy las estrategias defensivas siguen siendo las más atractivas. “La renta variable la verdad no está siendo lo más rentable”, afirmó al cierre.