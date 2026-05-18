YPF y las acciones petroleras lideran las subas en una jornada de volatilidad

Los mercados financieros operaron con cautela en el inicio de la jornada, en medio de una nueva escalada del precio del petróleo y la incertidumbre geopolítica entre Estados Unidos e Irán. La tensión impactó principalmente en Wall Street, donde los principales índices mostraron correcciones moderadas.

En diálogo con Canal E, el analista Alejandro Bianchi señaló que “el mercado está mirando de reojo el tema del petróleo” y remarcó que la falta de avances diplomáticos genera temor a una nueva disparada del crudo.

La suba del petróleo preocupa a los mercados

Bianchi detalló que el S&P 500 retrocedía 0,30%, mientras que el Nasdaq bajaba 0,66% durante la apertura de la rueda. Según explicó, el principal foco de preocupación pasa por el precio internacional del crudo.

“Se teme que el petróleo se pueda volver a escapar nuevamente al alza”, afirmó el especialista, al referirse al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Además, indicó que el barril de Light Sweet Crude operaba en torno a los 106 dólares, mientras que el Brent superaba los 110 dólares.

Bonos argentinos y dólar MEP con baja volatilidad

En relación con los bonos en dólares, el analista sostuvo que el mercado local mostró una rueda relativamente tranquila y con pocas variaciones. “El gobierno ya tiene los pagos asegurados para el próximo año y medio”, explicó, y consideró que eso le quita presión a los activos argentinos.

Entre los títulos más operados, el AL30 avanzaba apenas 0,06%, mientras que el AL29 se mantenía prácticamente estable. “No se ven grandes movimientos en los bonos”, resumió.

Respecto al dólar MEP, Bianchi señaló que cotizaba cerca de los 1.428 pesos y prácticamente sin cambios frente al cierre previo. “Estamos ahí en 1.428 para el dólar MEP, prácticamente sin cambios”, comentó durante la entrevista.

Las acciones petroleras lideran las subas

En el mercado accionario, el especialista describió un escenario más débil para varios papeles, aunque destacó el buen desempeño de las compañías vinculadas al sector energético.

“Los papeles que están performando mejor son aquellos vinculados al petróleo”, explicó. En ese sentido, remarcó que la acción de YPF subía 7,3% durante la jornada.

También mencionó el caso de Vista Oil, compañía con fuerte presencia en Vaca Muerta. “Vista Oil está subiendo 3,71%, es un CEDEAR que se puede conseguir en la plaza local y que es un play importante en Vaca Muerta”, sostuvo.

Cómo operan los ADR argentinos en Wall Street

Sobre los ADR argentinos, Bianchi indicó que acompañaban la tendencia del mercado local con movimientos moderados. El ADR de Grupo Financiero Galicia avanzaba 0,6%, mientras que el de Banco Macro mostraba una leve caída.

El analista concluyó que, más allá de la volatilidad internacional, el foco de los inversores sigue puesto en la evolución del petróleo y en el impacto que pueda tener la tensión geopolítica sobre los activos financieros.