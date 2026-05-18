El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, conversó con Canal E y se refirió al escenario financiero internacional y su impacto sobre la economía argentina.

Fernando Camusso explicó que el principal condicionante para Argentina hoy pasa por el escenario internacional. “Tenemos una tasa americana de 10 años en 4,59 que viene subiendo en mayo”, planteó. Según señaló, esto afecta directamente a los mercados emergentes: “Por supuesto, eso es en general negativo para emergentes, sobre todo para mercados como el nuestro”.

Semana complicada para el mercado local

Además, destacó el deterioro reciente de los activos argentinos: “Tuvimos una semana donde prácticamente los bonos cayeron, te diría, un poco más del 2% y el riesgo país casi en 540 puntos”.

Camusso también advirtió sobre el elevado costo financiero argentino. “Vos no podés estar hoy en dos dígitos de TIR para la curva del tramo medio o tramo largo”, sostuvo. Y agregó: “Tenés que estar 100 puntos abajo de riesgo país”.

Se estima una suba de tasas en Estados Unidos

Asimismo, vinculó el endurecimiento financiero global con mayores dificultades para Argentina: “Si ves la inflación en Estados Unidos, o cómo empieza a acelerar o con potencial de aceleración, técnicamente las tasas en Estados Unidos están más para subir que para bajar”.

Por eso el entrevistado remarcó que el contexto externo puede complicar seriamente el financiamiento argentino. “El costo del fondeo te va a subir”, expresó. Además, explicó las consecuencias sobre los bonos locales: “Eso significa venta de bonos locales, porque eso significa ir para arriba el riesgo país”.

Por otro lado, aseguró que el principal desafío no es 2026 sino el año siguiente: “La clave va a ser los fondos para el vencimiento de 2027, cuando además sabemos que vamos a tener un año electoral”.