Ramiro Tosi: “Los depósitos en dólares del Tesoro, están por debajo de los mil millones”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, dialogó con Canal E y evaluó el escenario financiero argentino y alertó sobre las dificultades del Gobierno para acumular reservas, el impacto de la deuda y las tensiones cambiarias que podrían profundizarse en los próximos meses.

Ramiro Tosi sostuvo que, “en términos de tasas no deberíamos esperar demasiadas novedades”, luego de la última licitación del Tesoro. Sin embargo, destacó que el Gobierno logró colocar deuda de largo plazo: “El grueso de los instrumentos que se colocaron tienen fecha de vencimiento del 2027 hasta el 2029”.

Nueva colocación de deuda por parte del Tesoro

También remarcó que el ministerio de Economía “volvió a colocar deuda en dólares, por otros 500 millones de dólares”, aunque aclaró que esos fondos no se reflejan completamente en las reservas. “Si vos mirás los depósitos en dólares del Tesoro, están por debajo de los mil millones, quiere decir que parte de esas colocaciones que hizo, los dólares no los pudo conservar, sino que básicamente los usó para hacer otros pagos de deuda”, explicó.

Tosi anticipó que una de las claves de la semana será la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Vamos a tener un poco más de certidumbre de qué es lo que piensa el Gobierno”, afirmó.

Se viene un año complicado para el Gobierno en términos de pago

Además, puso el foco en el escenario financiero hacia 2027: “Sabemos que es un año de gran tensión financiera”. Según detalló, el Gobierno deberá afrontar fuertes vencimientos tanto con privados como con organismos internacionales.

“No solamente con los bonistas privados, que son 11.000 millones de dólares, sino también con los propios organismos internacionales, incluyendo el FMI, que son otros 16.000 millones”, señaló el entrevistado.

Sobre el Fondo Monetario Internacional, planteó: “El FMI, en términos netos, te va a consumir casi 5.300 millones de dólares, esos son dólares que el Gobierno, de alguna manera, va a tener que procurar, porque el FMI no te los va a poder dar”.