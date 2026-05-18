Alberto Ruskolekier: “Si baja la participación del dólar como moneda principal, el endeudamiento de Estados Unidos sería enorme”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en diálogo con Canal E, explicó cómo el conflicto en Medio Oriente, el control del petróleo y la necesidad de sostener el dominio global del dólar forman parte de una misma estrategia geopolítica y económica de Estados Unidos.

“Estados Unidos tenía la moneda norteamericana respaldada por oro. El año 1971, el presidente norteamericano en aquel momento, Richard Nixon, abandona el patrón oro”, recordó Alberto Ruskolekier. Luego, explicó que, “tres años después, Arabia Saudita, una de las mayores potencias petroleras, en reservas y en exportación, firma un acuerdo con Estados Unidos para que el petróleo se venda únicamente en dólares”.

Antecedentes de un dominio absoluto del dólar

Según detalló, ese acuerdo permitió consolidar el dominio financiero estadounidense durante décadas. “Arabia Saudita recibía una protección militar de Estados Unidos y también se comprometía a Arabia Saudita a reinvertir los enormes dólares en bonos del tesoro americano”, afirmó. Además, agregó: “En la década de 1970, el 85% de los bancos centrales del mundo, el 85% de las reservas de los bancos centrales del mundo estaban en bonos del tesoro americano”.

Ruskolekier sostuvo que el escenario global cambió en los últimos años y que los bancos centrales comenzaron a diversificar sus reservas. “Hoy los bancos centrales del mundo tienen como reserva en bonos del tesoro americano, en vez del 85, el 58%”, señaló. En paralelo, destacó el crecimiento del oro como activo de refugio: “Ha subido, muy importantemente, la participación del oro en las reservas de los bancos centrales del mundo”.

También afirmó que, “hoy, el oro es la segunda moneda de reserva de los bancos centrales. Quiere decir que el euro pasó a ser la tercera”.

La importancia de conservar los petrodólares para Estados Unidos

El entrevistado remarcó que Estados Unidos necesita sostener el sistema del petrodólar para evitar un agravamiento de su situación fiscal. “Estados Unidos es un país que tiene una deuda que supera en un 30% su PBI, un PBI de 29 trillones con una deuda de 39 trillones”, explicó. Y agregó: “Esto le provoca unos pagos de intereses anuales de un trillón anual”.

En ese sentido, hizo hincapié sobre el riesgo que implicaría una pérdida de peso internacional del dólar: “Si baja la participación del dólar como moneda principal, el costo del endeudamiento de Estados Unidos sería enorme”.