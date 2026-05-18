El Congreso debate zonas frías, PASO y la situación de Adorni en una semana clave

La agenda política en el Congreso vuelve a recalentarse esta semana con una fuerte disputa entre oficialismo y oposición. Los pedidos de sesión especial en la Cámara de Diputados anticipan una jornada atravesada por debates sobre reforma electoral, tarifas, universidades y la situación de funcionarios del Gobierno.

En diálogo con Canal E, la periodista parlamentaria Mariana Mei explicó que el jueves podrían coincidir dos sesiones impulsadas por distintos sectores políticos. “La intención es que haya sesión”, señaló al describir el escenario legislativo.

El oficialismo busca avanzar con zonas frías y la ley Hojarasca

Según detalló Mei, el oficialismo pidió una sesión especial para tratar la denominada ley Hojarasca, vinculada a la desregulación del Estado, y también la modificación de la ley de zonas frías.

La periodista advirtió que este último punto genera controversia por el impacto que tendría sobre las tarifas energéticas. “Esto se traduce en que van a seguir subiendo las tarifas”, remarcó al referirse a provincias del norte y centro del país que podrían quedar fuera del régimen.

Además, mencionó que ciudades de provincias como Córdoba o La Rioja también podrían verse afectadas pese a registrar bajas temperaturas durante el invierno.

La oposición apunta contra Manuel Adorni

En paralelo, la oposición pidió una sesión especial para impulsar la interpelación y un posible pedido de remoción de Manuel Adorni. Mei explicó que existen diferencias incluso dentro de los sectores opositores sobre la conveniencia política de avanzar con esa estrategia.

“Hay versiones encontradas sobre qué va a pasar con la figura de Adorni”, sostuvo. Mientras algunos consideran que podrían reunir los votos necesarios para avanzar, otros creen que mantenerlo en el cargo podría terminar perjudicando políticamente al Gobierno.

La periodista también señaló que el oficialismo continúa sumándole agenda y responsabilidades al funcionario, lo que aleja por ahora la posibilidad de una salida inmediata.

La reforma electoral y la pelea por las PASO

Otro de los temas centrales de la semana legislativa será la reforma electoral. El Gobierno busca avanzar principalmente con la eliminación de las PASO, aunque todavía no tendría asegurados los votos.

“Lo que más le interesa al oficialismo es que se eliminen las PASO”, afirmó Mei. Sin embargo, aclaró que el Ejecutivo debe negociar “gobernador por gobernador” para intentar construir una mayoría parlamentaria.

Según explicó, algunos sectores del peronismo prefieren mantener las primarias como una herramienta disponible, aunque no necesariamente obligatoria para todos los procesos electorales.

El nuevo recorte y las tensiones por el funcionamiento del Congreso

Durante la entrevista, Mei también se refirió al nuevo ajuste presupuestario anunciado para el funcionamiento del Congreso. “Hay un nuevo recorte para todo lo que implica el funcionamiento y las cuestiones del día a día del Congreso”, indicó.

La periodista sostuvo que este tema ya genera preocupación en los pasillos parlamentarios, en medio de una discusión más amplia sobre el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional.

La discusión por el financiamiento universitario

Otro de los puntos abordados fue el conflicto en torno al financiamiento universitario y el reclamo del sistema educativo. Mei recordó que el Congreso ya aprobó leyes vinculadas a este tema, aunque denuncian que todavía no se aplican plenamente.

“El Congreso en este tema ha hecho todo lo que tenía que hacer”, aseguró. También explicó que el incumplimiento de normas aprobadas podría convertirse en un argumento político y judicial contra funcionarios del Gobierno.

Para la especialista, la falta de implementación de leyes votadas por el Poder Legislativo genera tensión institucional. “Es una ley emanada del Congreso, ratificada, y debería estar hecha realidad”, concluyó.