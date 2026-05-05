"Adorni es un chanta al que nadie le cree nada", lanzó Germán Martínez en "QR!" y crece el pedido para que vuelva al Congreso

En el programa "QR!" de Canal E, la oposición volvió a poner en el centro de la escena al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Durante la emisión, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, confirmó que existe un nuevo impulso para que el funcionario regrese al Congreso a dar explicaciones.

Consultado por el conductor Pablo Caruso, el legislador fue contundente: “Nosotros ya en ese momento dijimos que, cuando hay una crisis, el camino institucional es interpelar”, en referencia a los mecanismos previstos por la Constitución.

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Martínez recordó que el pedido de citación se activó incluso antes de que se conocieran detalles del caso que hoy genera polémica. “No había nada de lo que después se supo y ya estábamos planteando la necesidad de que dé explicaciones”, señaló.

Críticas a Adorni y al Gobierno

En uno de los tramos más duros de la entrevista, el diputado cuestionó la credibilidad del jefe de Gabinte. “Todo el mundo lo tiene caracterizado como un chanta al cual nadie le cree nada”, afirmó.

Además, consideró que el Gobierno está repitiendo una estrategia que ya no funciona. “Está encerrado en la misma manera de responder a problemas que ya no son los mismos”, dijo, y agregó que hay un “agotamiento” en la forma de comunicación oficial.

Para Martínez, la narrativa de confrontación permanente perdió actividad: “Esa victimización ya no rinde”, aseguró.

Interpelación y tensión institucional

El dirigente explicó que la interpelación es una herramienta distinta al juicio político y más accesible en términos parlamentarios. “Se necesita una porción menor de diputados para convocarlo, es un mecanismo pensado para momentos de crisis”, detalló.

En ese sentido, adelantó que la oposición podría avanzar con nuevas iniciativas: “Seguramente vamos a ir a otras instancias también”.

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Más allá del caso puntual, Martínez vinculó la situación con el contexto económico y social. “Hay una concatenación de problemas que hacen pensar que el gobierno es absolutamente corrupto”, lanzó, y aseguró que el malestar social empieza a impactar en el Congreso.

También advirtió sobre el desgaste en aliados del oficialismo: “Hay diputados que ya no quieren saber nada porque la gente les reclama en la calle”, sostuvo.

Provincias y conflicto por recursos

Otro de los ejes fue la relación con las provincias. El legislador habló de una “asfixia financiera” y dio ejemplos concretos: mencionó que Santa Fe recibió menos recursos y que eso afecta obras clave.

“Empieza a aparecer el costo de estar tan alejado de la realidad concreta de la gente”, señaló.

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Por último, Martínez se refirió al reordenamiento del peronismo y otros sectores opositores. Aseguró que hay reuniones y debates en marcha, pero planteó una prioridad clara: “La reconciliación que vale es con la gente”.

LB