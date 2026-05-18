El dólar blue cerró en alza este lunes 18 de mayo y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales subieron en 112 millones de dólares. De esta manera cerró la jornada con un total de 46.136 millones de reservas.

El dólar blue cerró en alza este lunes 18 de mayo. La divisa paralela aumentó $5 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1420 y se compró a $1400.

Dólar blue

La cotización informal volvió a mostrar una leve suba en el inicio de la semana y se mantuvo por encima de los $1400 en la city porteña. El mercado cambiario siguió atento a la dinámica de las reservas y a las compras del Banco Central.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.428,90.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.485,90.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.481,10 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.846.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.420 según el promedio de los principales bancos. El dólar mayorista se ubicó en $1.397 por unidad, según los datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad compró divisas en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron en 112 millones de dólares y cerraron en 46.136 millones.