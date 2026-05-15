El dólar blue cerró en baja este viernes 15 de mayo y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales bajaron en 170 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 46.024 millones de dólares.

El dólar blue cerró en baja este viernes 15 de mayo. La divisa paralela cayó $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar Blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1415 y se compró a $1395.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1430, mientras que la compra se ubicó en $1427,90.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1487,10 para la venta y a $1486,50 para la compra.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1488,30 para la venta y a $1488,20 para la compra.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1846.

Dólar Oficial

El dólar oficial cerró a $1420 para la venta y a $1370 para la compra. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1391 por unidad, según Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 65 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron 170 millones de dólares y cerraron en 46.024 millones.