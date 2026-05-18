Julio Gambina cuestionó el superávit financiero: “Si se aplica la fórmula del FMI, hay déficit”

El dato de inflación de abril, que marcó un 2,6% mensual según el INDEC, volvió a abrir el debate sobre el impacto real del ajuste económico en la vida cotidiana. Mientras el Gobierno celebró el descenso del índice y el superávit fiscal, desde algunos sectores económicos cuestionaron la sostenibilidad del modelo.

En diálogo con Canal E, el economista Julio Gambina sostuvo que los aumentos en tarifas y servicios siguen golpeando con fuerza a los sectores más vulnerables. “Los incrementos en tarifas es lo primero que se considera en el gasto de la mayoría de los usuarios empobrecidos en la Argentina”, expresó.

Las tarifas y los servicios, entre los rubros que más aumentan

Gambina remarcó que los principales incrementos del último mes estuvieron concentrados en servicios como transporte, educación y comunicación. Según explicó, esto reduce la capacidad de consumo en otros bienes esenciales.

“Eso limita la capacidad de gastar en otros bienes que tienen que ver con la reproducción de la vida cotidiana, por caso de los alimentos”, señaló durante la entrevista.

Además, sostuvo que el Gobierno busca consolidar respaldo político mostrando una desaceleración inflacionaria. “El gobierno está ratificando que su principal proyecto político es tratar de contener el índice de inflación para disputar consenso”, afirmó.

Las críticas al superávit financiero anunciado por el Gobierno

El economista cuestionó la metodología utilizada para presentar el superávit financiero y aseguró que existe una diferencia importante respecto a los criterios del Fondo Monetario Internacional.

“Argentina solo muestra un superávit porque tiene contabilidad creativa”, disparó Gambina. Según detalló, si se aplicara la metodología del FMI para contabilizar intereses de deuda, el resultado sería un déficit financiero del 1,5%.

También criticó el enfoque oficial sobre el ajuste fiscal. “El ajuste que se hace sobre la población más pobre en la Argentina reeditúa en mejores condiciones macroeconómicas”, manifestó, aunque aclaró que esa mejora no se percibe en los ingresos reales.

Inflación, salarios y caída del poder adquisitivo

Para Gambina, el problema central es que los ingresos evolucionan por debajo de los precios. Jubilaciones, salarios y ganancias de pequeños sectores productivos no logran acompañar la inflación mensual.

“La mayoría de la población no tiene ingresos acordes con esta evolución de precios”, sostuvo. Además, recordó que un índice mensual de 2,6% sigue siendo elevado frente a estándares internacionales.

El especialista también vinculó la caída de la recaudación tributaria con la profundización del ajuste. Según indicó, esto termina afectando áreas sensibles como salud, educación y servicios públicos.

El crecimiento económico y la falta de generación de empleo

Durante la entrevista, Gambina se refirió a las expectativas oficiales sobre nuevas inversiones en minería, energía y tecnología. Si bien reconoció que puede existir un proceso de crecimiento económico, advirtió que no necesariamente implicará una mejora social generalizada.

“Puede haber crecimiento macroeconómico, pero no mejores condiciones de vida de una mayoría de la población”, resumió. Además, señaló que incluso los sectores más dinámicos continúan reduciendo puestos de trabajo.

En ese sentido, remarcó que la industria tradicional, la construcción y el comercio siguen perdiendo empleo, mientras que actividades como minería o energía generan pocos puestos laborales en comparación con su expansión económica.

Las dudas sobre el rumbo económico y el riesgo país

Hacia el final de la entrevista, Gambina planteó que el Gobierno apunta a profundizar el ajuste con la mirada puesta en las elecciones de 2027 y en la llegada de nuevas inversiones.

“Vamos a una profundización del ajuste”, afirmó el economista. También advirtió que el comportamiento del riesgo país refleja la incertidumbre de los mercados sobre la continuidad del programa económico.

“Hay mucha desconfianza en los sectores del capital más concentrado mundialmente sobre si el pueblo argentino va a permitir que este rumbo de ajustes se perpetúe”, concluyó.