Reforma electoral y PASO: advierten que el Gobierno enfrenta una “encerrona difícil” en el Congreso

El debate por la reforma electoral volvió a instalarse en el Congreso y el Gobierno enfrenta un escenario más complejo para conseguir apoyos. Según el especialista político, Daniel Bilotta, la pérdida de fortaleza económica debilitó también la capacidad de negociación del oficialismo. “Ha cambiado la situación política del gobierno en la medida que la economía le ha quitado una herramienta de negociación valiosa”, explicó.

El analista señaló que la Casa Rosada buscará respaldo en provincias con mayores dificultades financieras. “Es probable que con algunas provincias más pequeñas, cuyas economías no tienen ingresos extras en términos de regalías, puedan acceder a colaborar con el gobierno”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que esos acuerdos estarán vinculados a recursos económicos: “Obviamente que esto lo van a canjear por dinero”.

Gobernadores, Cristina Kirchner y el futuro de las PASO

Bilotta remarcó que algunos gobernadores podrían considerar conveniente la suspensión de las PASO para evitar tensiones internas con el kirchnerismo. “Con la caída de Milei en los sondeos, Cristina aparece como alguien competitivo”, advirtió, y mencionó al gobernador salteño Gustavo Sáenz como uno de los dirigentes que mantiene diálogo con el Gobierno nacional.

Sobre la estrategia del peronismo, el analista consideró que el espacio buscará mecanismos de competencia interna que permitan legitimar liderazgos. “El candidato no surge desde la elección de una persona, porque ha dado mal resultado”, afirmó, en referencia a las experiencias de Alberto Fernández y Axel Kicillof.

Bilotta también sostuvo que el kirchnerismo continúa siendo determinante dentro del peronismo. “El kirchnerismo fuera del dedo de Cristina sigue siendo un actor importante”, señaló, al tiempo que alertó que una eventual fractura electoral reduciría las chances del PJ en una elección presidencial.

La tensión interna en el Gobierno y el caso Adorni

En el tramo final de la entrevista, Bilotta analizó el impacto político de la polémica que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni y la reacción de Patricia Bullrich. “Qué importante es el gesto que ha tenido Patricia Bullrich reclamándole en público a Adorni que presente su declaración jurada”, destacó.

Para el analista, esa actitud refleja tensiones crecientes dentro del oficialismo y entre sus aliados. “Hay que tomarle el pulso al gobierno por lo que dicen los que empiezan a preocuparse”, afirmó.

Además, consideró que el Ejecutivo atraviesa una situación delicada por el respaldo constante del presidente a su jefe de Gabinete. “El gobierno está en una encerrona difícil porque, por lo general, los jefes de gabinete son fusibles en defensa del presidente y no al revés”, concluyó.