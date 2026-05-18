Roberto Cachanosky sobre el crecimiento de la deuda pública: “Hay un aumento de 71.120 millones de dólares”

El economista, Roberto Cachanosky, en contacto con Canal E, se refirió al aumento de la deuda pública, el superávit fiscal del Gobierno, el atraso cambiario y el escenario económico de Argentina.

Al referirse a los últimos datos oficiales, Roberto Cachanosky explicó que, “si uno compara la deuda que había en abril contra noviembre del 2023, hay un aumento de la deuda de 71.120 millones de dólares”.

Repercusiones del traslado de pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro

Sin embargo, aclaró que parte de ese incremento responde al traspaso de pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro. “En noviembre del 2023 no estaba dentro de la deuda del Tesoro los pasivos remunerados que pasó el Banco Central al Tesoro”, señaló.

Aún así, Cachanosky remarcó que la deuda continúa creciendo por encima de ese traslado. “Quiere decir que ya la deuda crece más que los pasivos remunerados que le pasó el Banco Central al Tesoro. Ahí están teniendo un problema serio”, afirmó.

El aplazo de pagos por parte del Gobierno

Según desarrolló, el Gobierno utilizó una estrategia que posterga obligaciones para mostrar mejores resultados fiscales. “Lo que están haciendo es partir los intereses de LECAP para adelante”, sostuvo. En esa línea, definió la política oficial como “patear el conflicto para largo plazo”. Y agregó: “El gasto público no hay que bajar, lo están postergando”.

El entrevistado mencionó distintos ejemplos para explicar su planteo. “Tenés el caso del PAMI, tenés el caso de la ciudad de Buenos Aires, que la Corte Suprema de Justicia ya diseminó que la Nación tiene que transferirle los fondos”, indicó.

También hizo referencia a la obra pública y al mantenimiento de infraestructura. “Si vos no mantenés las rutas, el número fiscal te va a dar bien, pero en realidad estás postergando el gasto para más adelante”, advirtió.