Néstor Roulet: “Está un poco incierto el precio de la soja, todo debido a causa del biodiésel”

El ex subsecretario de Agricultura, Néstor Roulet, en comunicación con Canal E, analizó el impacto de la suba internacional de la soja, el escenario climático y la presión impositiva sobre el agro argentino.

“Lo que pasa es que está un poco incierto el precio, todo debido, sobre todo a la soja, a causa del biodiésel”, explicó Néstor Roulet al referirse al comportamiento del mercado internacional.

Repercusiones del conflicto en Medio Oriente sobre el precio de la soja

Según detalló, la tensión geopolítica en Medio Oriente impactó directamente sobre el aceite de soja y el petróleo. “Ante la escalada bélica que hubo en Irán tiende a la suba, igual que el petróleo”, afirmó.

Roulet remarcó que el vínculo entre el aceite de soja y el biodiésel empuja los valores internacionales. “El precio de la soja, del aceite de soja, está relacionado con el petróleo, con el biodiésel, y por eso está con una tendencia alcista”, señaló.

Además, destacó que la situación climática en Estados Unidos también genera volatilidad positiva en los mercados. “Empieza la siembra en Estados Unidos y ahí empieza a jugar un poco el tema climático también”, indicó.

Cómo se podría beneficiar Argentina de la demanda global

El entrevistado consideró que la demanda global de biodiésel puede beneficiar directamente a Argentina. “El aceite hace falta en el mundo, el biodiésel también”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que la política energética estadounidense también favorece al mercado sudamericano. “Hubo una gran conversión de biodiésel en Estados Unidos”, explicó. Y agregó: “Eso hace que la tendencia de utilizar el biodiésel en Estados Unidos y venderle a China, bueno, es una buena noticia para Argentina porque sube el precio del poroto”.