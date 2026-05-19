Reelección 2027: una encuesta revela cuál es el techo electoral de Javier Milei

Según una encuesta nacional de la consultora Mide, el presidente Javier Milei enfrenta un escenario complejo de cara a una eventual reelección en 2027: el 58% de los encuestados aseguró que “nunca lo votaría”, mientras que apenas un 24% afirmó que “seguro” lo apoyaría nuevamente. Otro 13% respondió que “podría llegar a votarlo”, lo que deja un techo electoral potencial de 37%.

El relevamiento, realizado entre el 6 y el 15 de mayo sobre 1.915 casos en todo el país, muestra además un deterioro en la percepción sobre el Gobierno nacional, con una desaprobación de gestión del 57% y una imagen negativa presidencial del 60%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La encuesta fue elaborada por la consultora Mide, bajo la dirección de Gonzalo de Janin. La muestra fue de 1.915 casos, con un margen de error de +/- 2,2%. El trabajo incluyó ponderación por género, región, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico y voto en el balotaje presidencial de 2023.



Luis Caputo: "Milei ganará por paliza en primera vuelta las elecciones 2027"

En el capítulo electoral, el informe exhibe una fuerte fragmentación opositora y una sociedad dividida respecto de posibles alianzas. Ante la pregunta sobre una eventual coalición opositora unificada para derrotar a Milei, el 50% se mostró de acuerdo: 28% “muy de acuerdo” y 22% “algo de acuerdo”. En cambio, el 36% rechazó esa posibilidad.

Por otro lado, una eventual alianza entre sectores liberales, el PRO y espacios de centroderecha para respaldar al oficialismo reúne más apoyo: 55% se manifestó a favor —41% “muy de acuerdo” y 14% “algo de acuerdo”— mientras que el 22% se mostró en desacuerdo.

Consultado por PERFIL, Gonzalo de Janin, explicó: "Si bien el gobierno cae en la valoración de la opinión pública, aún conserva un apoyo sólido de un poco más de 30%. Tiene margen para recuperarse. Pero cuidado, tiene un 20% que declara estar desilusionado. Ese público está concentrado en la clase media y entre quienes votaron a Milei y a Patricia Bullrich en la primera vuelta de las presidenciales 2023. Se empieza a percibir una devaluación de la confianza en el votante propio".

Cuando se consulta sobre qué tipo de coalición preferirían para las próximas presidenciales, el 33% optó por “un gran espacio liberal que apoye a Milei”, mientras que el 29% eligió “una gran coalición en contra de Milei”. Un 26% sostuvo que cada partido debería competir por separado.



Santiago Caputo y Martín Menem, en guerra: la pelea en redes suma filtraciones y tensión en el Gobierno

En términos partidarios, La Libertad Avanza aparece al frente de la intención de voto con 29%, seguida por el kirchnerismo con 18%. Más atrás quedaron el peronismo no kirchnerista con 14%, Provincias Unidas con 11%, la UCR con 8%, el PRO con 5% y la izquierda con 5%.

La medición sobre candidatos individuales también ubica primero a Milei, con 28% de intención de voto. Detrás aparecen Axel Kicillof con 22%, Myriam Bregman con 12% y Mauricio Macri con 8%. Más relegados figuran Victoria Villarruel, Sergio Massa y otros dirigentes opositores.

La encuesta también revela una crisis de liderazgo opositor. El 35% respondió que “la oposición no tiene un líder”. Entre quienes sí identifican una referencia, Kicillof encabeza con 28%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con 13% y Massa con 10%.

En cuanto a la imagen de los principales referentes nacionales, Myriam Bregman lidera el ranking positivo, seguida por Kicillof y Mauricio Macri. Sin embargo, casi todos los dirigentes mantienen diferenciales negativos elevados. Cristina Fernández registra 45% de imagen positiva y 39% negativa, mientras Massa reúne 36% positiva y 46% negativa.

Dentro del gabinete nacional, la dirigente con mejor imagen es Patricia Bullrich, con 55% de valoración positiva y 34% negativa. Milei aparece con 37% positiva y 60% negativa, mientras que Villarruel registra 49% positiva y 38% negativa.

Otros funcionarios muestran niveles altos de desconocimiento o rechazo. Manuel Adorni tiene 21% de imagen positiva y 54% negativa, mientras que Karina Milei alcanza 22% positiva y 49% negativa.

La percepción sobre el rumbo del país también se volvió mayoritariamente crítica. El 58% considera que Argentina va “en la dirección equivocada”, contra un 34% que cree que el rumbo es correcto.

A la vez, el 57% desaprueba la gestión general del Gobierno nacional, mientras que el 31% la aprueba y un 12% la considera regular.

En materia de confianza, la administración libertaria obtiene un promedio de apenas 4 puntos sobre 10. Más de la mitad de los consultados —51%— eligió el valor mínimo de confianza.