Reelección 2027: una encuesta revela cuál es el techo electoral de Javier Milei

Según una encuesta nacional de la consultora Mide, el presidente Javier Milei enfrenta un escenario complejo de cara a una eventual reelección en 2027: el 58% de los encuestados aseguró que “nunca lo votaría”, mientras que apenas un 24% afirmó que “seguro” lo apoyaría nuevamente. Otro 13% respondió que “podría llegar a votarlo”, lo que deja un techo electoral potencial de 37%.
El relevamiento, realizado entre el 6 y el 15 de mayo sobre 1.915 casos en todo el país, muestra además un deterioro en la percepción sobre el Gobierno nacional, con una desaprobación de gestión del 57% y una imagen negativa presidencial del 60%.
La encuesta fue elaborada por la consultora Mide, bajo la dirección de Gonzalo de Janin. La muestra fue de 1.915 casos, con un margen de error de +/- 2,2%. El trabajo incluyó ponderación por género, región, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico y voto en el balotaje presidencial de 2023.
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En el capítulo electoral, el informe exhibe una fuerte fragmentación opositora y una sociedad dividida respecto de posibles alianzas. Ante la pregunta sobre una eventual coalición opositora unificada para derrotar a Milei, el 50% se mostró de acuerdo: 28% “muy de acuerdo” y 22% “algo de acuerdo”. En cambio, el 36% rechazó esa posibilidad.
Por otro lado, una eventual alianza entre sectores liberales, el PRO y espacios de centroderecha para respaldar al oficialismo reúne más apoyo: 55% se manifestó a favor —41% “muy de acuerdo” y 14% “algo de acuerdo”— mientras que el 22% se mostró en desacuerdo.
Consultado por PERFIL, Gonzalo de Janin, explicó: "Si bien el gobierno cae en la valoración de la opinión pública, aún conserva un apoyo sólido de un poco más de 30%. Tiene margen para recuperarse. Pero cuidado, tiene un 20% que declara estar desilusionado. Ese público está concentrado en la clase media y entre quienes votaron a Milei y a Patricia Bullrich en la primera vuelta de las presidenciales 2023. Se empieza a percibir una devaluación de la confianza en el votante propio".
Cuando se consulta sobre qué tipo de coalición preferirían para las próximas presidenciales, el 33% optó por “un gran espacio liberal que apoye a Milei”, mientras que el 29% eligió “una gran coalición en contra de Milei”. Un 26% sostuvo que cada partido debería competir por separado.
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En términos partidarios, La Libertad Avanza aparece al frente de la intención de voto con 29%, seguida por el kirchnerismo con 18%. Más atrás quedaron el peronismo no kirchnerista con 14%, Provincias Unidas con 11%, la UCR con 8%, el PRO con 5% y la izquierda con 5%.
La medición sobre candidatos individuales también ubica primero a Milei, con 28% de intención de voto. Detrás aparecen Axel Kicillof con 22%, Myriam Bregman con 12% y Mauricio Macri con 8%. Más relegados figuran Victoria Villarruel, Sergio Massa y otros dirigentes opositores.
La encuesta también revela una crisis de liderazgo opositor. El 35% respondió que “la oposición no tiene un líder”. Entre quienes sí identifican una referencia, Kicillof encabeza con 28%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con 13% y Massa con 10%.
En cuanto a la imagen de los principales referentes nacionales, Myriam Bregman lidera el ranking positivo, seguida por Kicillof y Mauricio Macri. Sin embargo, casi todos los dirigentes mantienen diferenciales negativos elevados. Cristina Fernández registra 45% de imagen positiva y 39% negativa, mientras Massa reúne 36% positiva y 46% negativa.
Dentro del gabinete nacional, la dirigente con mejor imagen es Patricia Bullrich, con 55% de valoración positiva y 34% negativa. Milei aparece con 37% positiva y 60% negativa, mientras que Villarruel registra 49% positiva y 38% negativa.
Otros funcionarios muestran niveles altos de desconocimiento o rechazo. Manuel Adorni tiene 21% de imagen positiva y 54% negativa, mientras que Karina Milei alcanza 22% positiva y 49% negativa.
La percepción sobre el rumbo del país también se volvió mayoritariamente crítica. El 58% considera que Argentina va “en la dirección equivocada”, contra un 34% que cree que el rumbo es correcto.
A la vez, el 57% desaprueba la gestión general del Gobierno nacional, mientras que el 31% la aprueba y un 12% la considera regular.
En materia de confianza, la administración libertaria obtiene un promedio de apenas 4 puntos sobre 10. Más de la mitad de los consultados —51%— eligió el valor mínimo de confianza.