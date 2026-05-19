Durán Barba contra Mauricio Macri: "Ya pasó su momento"

Jaime Duran Barba desestimó una posible reelección de Mauricio Macri y dijo “ya paso su momento”, en una entrevista para A24.
El consultor político expreso que el dirigente del PRO “ya no tiene la gente que tenía y, a menos que diera otro giro, no tiene la menor chance".
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