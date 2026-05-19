martes 19 de mayo de 2026
POLITICA
Elecciones 2027

Durán Barba contra Mauricio Macri: "Ya pasó su momento"

El consultor minimizó la posible candidatura de Mauricio Macri. En medio de una reorganización del PRO, el consultor opinó que el expresidente no tiene la fuerzas suficientes para volver a presentarse

Jaime Durán Barba
Jaime Durán Barba | CEDOC

Jaime Duran Barba desestimó una posible reelección de Mauricio Macri y dijo “ya paso su momento”, en una entrevista para A24.

El consultor político expreso que el dirigente del PRO “ya no tiene la gente que tenía y, a menos que diera otro giro, no tiene la menor chance".

Noticia en desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
También te puede interesar
En esta Nota