Ritondo cruzó a Martín Menem por Mauricio Macri: “Decir que favorece al kirchnerismo es poco ubicado”

La tensión entre el PRO y La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta este lunes luego de que el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, saliera al cruce de Martín Menem y calificara como “poco ubicado” el planteo de que una eventual candidatura de Mauricio Macri podría favorecer al kirchnerismo.

“Sería una irresponsabilidad dar hoy esa discusión porque solo genera ruido, pero lo que está claro es que Mauricio Macri demostró como nadie que puso el país por encima de sus ambiciones personales”, sostuvo Ritondo en declaraciones radiales.

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El dirigente macrista también respondió directamente a la idea de que el PRO podría dividir el voto opositor frente al kirchnerismo. “Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo. Cuando ellos estaban callados o no sé qué harían de su vida, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo”, lanzó, en una crítica indirecta hacia los actuales dirigentes libertarios.

La polémica se originó luego de una entrevista en la que Martín Menem aseguró que una candidatura presidencial de Mauricio Macri en las próximas elecciones “le haría un favor al kirchnerismo” y pronosticó que “los votantes del PRO van a acompañar a La Libertad Avanza”. Las declaraciones cayeron mal dentro del partido amarillo, donde interpretaron los dichos como un intento de correr políticamente al expresidente y absorber el electorado del PRO de cara a 2027.

"No conocen la historia de Macri"

Para Ritondo, estas especulaciones son "irresponsables" y demuestran un desconocimiento sobre la trayectoria del fundador del PRO. Respondió que “plantear eso es no conocer la historia, ni la del PRO ni la de Mauricio Macri”, y consideró que “especular de ese modo no es ubicado ni natural”.

El cruce vuelve a poner en evidencia las tensiones latentes entre ambos espacios, pese a los acuerdos parlamentarios y al respaldo que gran parte del PRO le dio al Gobierno de Javier Milei desde el inicio de la gestión.

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En ese marco, Ritondo también reclamó reciprocidad política por parte del oficialismo. “Tiene que haber un ida y vuelta, no solo pedirle favores al otro”, señaló, en referencia al acompañamiento legislativo que el PRO brindó en distintas votaciones clave para el Gobierno.

Además, reivindicó la actitud política de Macri durante los últimos años. “Mauricio y el PRO siempre han demostrado el menor egoísmo que yo he visto en la política argentina”, afirmó en Radio Rivadavia.

Más allá de las diferencias, el dirigente bonaerense buscó dejar en claro que el PRO mantiene coincidencias de fondo con el oficialismo libertario respecto del rechazo al kirchnerismo. “Lo que está claro es que el PRO no quiere volver al pasado, pero tampoco que se falte a la verdad sobre su compromiso con la libertad", concluyó.

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