Pablo Petrecca: “Me encantaría una PASO entre Macri y Milei”

El senador bonaerense del PRO Pablo Petrecca se manifestó a favor de una gran PASO opositora de cara a 2027 y aseguró que “me encantaría” una competencia entre Mauricio Macri y Javier Milei. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el exintendente de Junín sostuvo que “las PASO son herramientas muy ordenadoras” y planteó una interna amplia entre el PRO, La Libertad Avanza, el radicalismo y la Coalición Cívica para “ganarle al populismo en la provincia de Buenos Aires”.

Pablo Petrecca es contador público y político, actualmente se desempeña como senador de la provincia de Buenos Aires por la cuarta sección electoral. Preside el bloque del PRO en el Senado bonaerense. Además, ejerció el cargo de intendente del partido de Junín durante 10 años, en los períodos 2015-2019, 2019-2023 y reelecto en 2023, habiendo renunciado a la intendencia para asumir su banca legislativa.

Primero, una descripción general sobre el aumento del perfil, el levantamiento del perfil de Mauricio Macri y todas las controversias que se generan a su alrededor respecto a una eventual candidatura a presidente en 2027.

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Para los que nos sumamos a la política y vimos a Mauricio un líder distinto, sin duda que nos entusiasma muchísimo su participación, su liderazgo, su equilibrio, su convocatoria, sus ganas de querer, en este caso, en el último encuentro que tuvimos en Vicente López, transformar la provincia de Buenos Aires, poder gobernar la provincia de Buenos Aires. Y como lo dijo él: “No hay cambio posible en el país si no podemos cambiar la provincia de Buenos Aires”. Así que la verdad que quienes amamos el servicio público y nos hemos involucrado en la política y hemos visto en Mauricio un líder distinto, por supuesto nos entusiasma muchísimo este liderazgo y sus apariciones públicas.

¿Cómo sería cambiar la provincia de Buenos Aires desde el PRO?

Donde el PRO ha gobernado muchos municipios desde 2015, en la actualidad estamos en más de 10 municipios en la provincia de Buenos Aires y claramente donde gobierna el PRO la gente vive mejor. Podemos contrastar distintas cuestiones, como seguridad, como salud, como tecnología, como modernidad, como transparencia, como hacer obras públicas, por supuesto sin corrupción. Donde gobierna el PRO, la gente vive mejor y eso es lo que buscamos: armar equipos de trabajo, los mejores equipos de trabajo, llevar los modelos de éxito de ciudades que hemos transformado realmente, como el caso de Junín, pero podemos hablar de Vicente López, podemos hablar de Pergamino, ahora con Ramón en San Isidro.

Hay un montón de ejemplos de municipios donde la gente vive mejor, los hemos transformado y esta forma de trabajar en equipo, con valores, con metodología, con prioridades, con transparencia, sin duda hace que las ciudades sean mejores. Y este modelo se puede replicar tranquilamente en la provincia de Buenos Aires si gobernamos y si estamos los mejores. Y creo que el PRO tiene una gran virtud, que tiene este método de trabajo, repito, que hace que la gente pueda vivir mejor y este modelo puede replicarse en la provincia.

Estamos convencidos de que eso puede ser así y estamos trabajando para conformar el mejor equipo que pueda ganar la provincia y terminar con este populismo que sin duda genera muchos inconvenientes: la inseguridad, la educación cada vez en mayor declive, la salud. Es difícil conseguir un medicamento en la provincia, en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. El IOMA no cubre las prestaciones básicas. Hay robos permanentemente y asesinatos permanentemente por inseguridad. La educación cada vez está peor.

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Y esto es el contraste que podemos mostrar donde gobernamos desde el PRO. Y esto sin duda es una posibilidad, presentar un buen equipo para que en 2027 gobierne la provincia. Es un equipo con valores, con transparencia y sobre todas las cosas con un método de trabajo.

Dos preguntas que se infieren de lo que vos decís. Por un lado, vos mencionás Junín, Pergamino, San Isidro, Vicente López. Son todos municipios ricos que contrastan con los municipios más pobres, en su gran mayoría, del conurbano oeste y el conurbano sur. Y al mismo tiempo el PRO perdió las elecciones, las ganó Axel Kicillof hace seis años. A tu juicio, ¿es aplicable lo mismo que se aplica en municipios ricos a los municipios pobres? ¿Las soluciones son las mismas? ¿O a qué atribuís la incomprensión del electorado bonaerense, dado que donde gobierna el PRO mejora y luego haya perdido la elección a gobernador?

Veo municipios del conurbano que tienen muchos ingresos en plazo fijo, con lo cual las prioridades están en otro lado. Si esos intendentes pusieran el dinero en el servicio a la comunidad, en transformar la comunidad, sin duda que sería algo mucho mejor. Con lo cual digo: es administrar bien los fondos. No solamente es gobernar, sino también administrar y administrar con transparencia, administrar poniendo foco en las prioridades, no en un Estado amplio que no resuelve los problemas de la gente, sino un Estado eficiente que da respuestas concretas a los problemas de la sociedad.

Por ejemplo, hoy los municipios nos hacemos cargo de la seguridad cuando es un tema que tendría que resolver la provincia de Buenos Aires. Entonces hay capacidad, hay gestión, solamente hay que administrar los recursos como corresponde y eso es lo que el PRO está trabajando, está armando los mejores equipos y estamos convencidos de que con el potencial que tiene el interior y además administrando bien los recursos y dando soluciones a la gente en las prioridades que la gente necesita, dando cloacas, invirtiendo en salud...

Hablamos del primer cordón urbano o hablamos de Vicente López. Un ejemplo: es número uno en salud, es número uno en educación, con planes de estudio, con tecnología, con robótica, con inteligencia artificial. Y esto no pasa en la provincia de Buenos Aires. Esto se puede hacer sin duda también en la provincia de Buenos Aires.

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Y creo que ha sido el error, respondiendo a tu pregunta, por el cual quizás perdimos en las últimas elecciones: fuimos divididos. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo los que pensamos parecido, los que estamos en contra de este modelo populista, que lo único que hace es incrementar la inseguridad, lo único que hace es que haya cada vez más pobres, lo único que hace es que la gente no pueda llegar a fin de mes, no pueda acceder a un medicamento o a una prestación mínima básica de salud.

Esto se puede transformar si los que pensamos distinto al populismo nos unimos, presentamos los mejores equipos, los mejores programas y, por supuesto, vamos juntos en las elecciones de 2027. Y creo que esto es lo que tenemos que trabajar: el PRO, La Libertad Avanza, el radicalismo, la Coalición Cívica, todos trabajando con un programa, con una clara visión donde tengan un rol fundamental los intendentes. Las cosas pasan en las ciudades y creo que es el momento de los intendentes.

Hay vastas experiencias, yo te hablé de los del PRO, pero también hay vastas experiencias en municipios como, por ejemplo, San Miguel o municipios gobernados por el radicalismo. Por supuesto que la política también tiene que tomar cartas en el asunto y ver los errores del pasado y poder trabajar en una conformación de un buen espacio amplio que permita ganarle al populismo en la provincia de Buenos Aires.

Ustedes perdieron en 2019 y perdieron en 2023. Vos mencionás ahora ir divididos en 2023. Yo te iba a colocar a favor de ustedes que en 2021 ganaron la provincia, la ganaron con Santilli y con Facundo Manes, o sea, con una alianza entre el radicalismo y el PRO. Entonces mi pregunta es: ¿Santilli es un candidato del PRO o un candidato de La Libertad Avanza?

Por supuesto que es del PRO, es de nuestro espacio. Trabajé para él y para ganar la provincia en el 23 y también en el 21. Es una persona que conoce muy bien la provincia, la ha recorrido, tiene programas, porque también fui parte de esos programas de gobierno, y es un candidato del PRO. Pero no es el único. Tenemos otros candidatos también, tenemos buena dirigencia en la provincia de Buenos Aires, hay intendentes con vasta experiencia que también podrían ser parte de este proceso.

Hay tiempo para definir candidaturas. Lo que sí te puedo decir es que no tengo dudas de que en la provincia de Buenos Aires en 2027 va a gobernar una persona que sea del PRO, pero no solamente del PRO, sino que arme un buen equipo con los mejores de todos los espacios políticos que, por supuesto, están en las antípodas del populismo que tanto daño le ha hecho a la provincia. Así que sin duda el Colo es una gran oportunidad, pero también hay más candidatos, eso se resolverá. Lo que sí claramente debemos hacer es trabajar unidos para poder ganar en la provincia en 2027.

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¿Cómo es posible una alianza con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo tener un candidato presidencial que compita con La Libertad Avanza? ¿Cómo se concilia la unión en el territorio bonaerense, que obviamente allí no hay balotaje, entonces la necesidad es mucho mayor que a nivel nacional, pero al mismo tiempo la determinación del PRO de tener un candidato a presidente propio, por separado, por fuera de La Libertad Avanza a nivel nacional?

Las PASO son una alternativa. Creo que está este momento una discusión. Y creo que las PASO son herramientas. Quizás hay que discutir la obligatoriedad, pero sin duda han sido herramientas muy ordenadoras y creo que si armamos una gran PASO donde podamos competir aquellos que pensamos más o menos parecido, que tenemos un rumbo parecido, con distintos estilos, con distintos valores, como por supuesto lo marca el PRO, puede ser una posibilidad.

O sea, ¿estás planteando una PASO a nivel nacional también?

Sí, también.

Porque no habría forma de resolver una PASO en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional competir. Entonces, indirectamente lo que vos estás diciendo es que vos bregás por una gran PASO nacional y provincial entre el PRO y La Libertad Avanza.

Y no solamente el PRO y La Libertad Avanza, sino también que sean parte los que en su momento se conformó como Juntos por el Cambio: el radicalismo, la Coalición Cívica, que se gobierne la provincia de Buenos Aires. Es mi mirada individual, no es la mirada del partido. Esto está en discusión a nivel nacional ahora con nuestros legisladores, con Cristian Ritondo como diputado encabezando esta discusión. Se está hablando de que a lo mejor sea una PASO sin que sea obligatoria, pero yo creo que la mejor forma de poder dar una mejor opción al electorado que no quiere volver al pasado, que ya sabe lo que ha sido y lo que ha generado en nuestro país el populismo, el gobierno de Alberto, de Sergio, de Cristina, y esta forma de poder resolverlo por medio de una PASO, está es mi mirada personal.

Voy a traducirlo para ver si estoy siendo literal: por carácter transitivo lo que estás proponiendo es una PASO donde un candidato del PRO compita con Javier Milei, además de un candidato del radicalismo y de otras fuerzas que hayan integrado Juntos por el Cambio en el pasado. Y en esa hipótesis avanzo un paso más: que Mauricio Macri compita en una PASO con Javier Milei.

Me encantaría.

RM/ff