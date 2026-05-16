Adorni, la cara de un problema que empezó antes

Muchos suponen que la caída en la popularidad del presidente Milei es producto del caso Adorni. Algunos creen que si el jefe de Gabinete renunciara o fuera removido, Milei recuperaría puntos rápidamente.

Hay razones para dudarlo. Miremos la secuencia: la población viene quejándose de que el dinero no le alcanza, el Presidente cae en popularidad, aparece el caso Adorni y la popularidad continúa cayendo. Economía y corrupción no son fenómenos independientes sino que se condicionan mutuamente. Hay varios estudios internacionales que demuestran esa hipótesis. Uno de ellos fue realizado en 2015 por Carlin, Love y Martínez-Gallardo, publicado en Political Behavior y analizó 84 administraciones presidenciales en 18 países latinoamericanos, incluyendo la Argentina.

Su hallazgo central fue que si la economía va bien, el público tiende a “perdonar” o ignorar los escándalos; si va mal, los mismos escándalos se vuelven políticamente letales. Vayamos ahora a nuestra historia política. Carlos Menem durante años mantuvo un gran aprecio social de la mano de la convertibilidad, mientras en paralelo emergían denuncias de corrupción de todo tipo. A medida que el plan económico perdía adhesión, crecía la percepción de corrupción. Sin embargo, la corrupción nunca fue el problema que la opinión pública consideró más importante, aun cuando el Gobierno era ampliamente percibido como corrupto.

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En el caso de Cristina Kirchner, al poco tiempo de asumir hubo un primer escándalo vinculado a venezolanos pasando dinero negro por la Aduana. En ese momento la aprobación de gestión era negativa; lo que preocupaba era la desocupación –recordemos que perdió la elección intermedia de 2009–. En su segundo mandato la aprobación de gestión creció y lo que más preocupaba era la inseguridad. En ese período tuvo acusaciones más graves que en el primero, pero a pesar de lo que se cree nunca fue el tema dominante en la opinión pública. Macri gobernó con crisis económica desde 2018 en adelante. Ahí tuvimos una combinación de crisis cambiaria junto a escándalos como el del Correo y caída de popularidad. Pero el tema de corrupción tampoco era señalado como principal problema. Es con Alberto Fernández que aparece un nuevo fenómeno: por primera vez coinciden la percepción de gobierno corrupto con la corrupción señalada como principal problema del país. El covid y el largo encierro generaron que la sociedad escudriñara lo que sucedía dentro del poder político. El vacunatorio VIP y la fiesta de cumpleaños eran la prueba de una conducta del poder inconsecuente con lo que se le exigía a la sociedad. Allí sí se juntaron las penurias económicas con la ruptura de un pacto entre representantes y representados.

El caso de Milei tiene una lógica similar: corrupción y economía cotidiana se vuelven a juntar. Un gobierno que pide sacrificios con funcionarios que se dan todos los gustos. A fines de año la corrupción aparecía como principal problema del país, vinculada al caso Andis. Pero este año, al calor de un fuerte descenso en las expectativas económicas, la aprobación de gestión lleva ya 12 puntos de caída, al tiempo que la corrupción se mantiene como principal problema, seguida por bajos salarios e inflación.

También el Presidente es considerado corrupto. En síntesis: la economía cotidiana es el factor primario que determina si un escándalo de corrupción tiene impacto político real.

La combinación de ajuste sobre la economía cotidiana, potenciada por funcionarios que no actúan en consecuencia con lo que exigen, es la combinación letal que explica la emergencia de quienes ya no creen que el sacrificio que les genera el ajuste económico valga la pena. No es solo Adorni el que está cuestionado: es la política económica y también la conducta ética del Presidente.

*Consultor y analista político.