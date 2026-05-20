Grabois sobre las elecciones 2027: “Vos ponés una taza y Milei pierde"

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, aseguró que el presidente Javier Milei "pierde" hasta con una "taza" al analizar el actual escenario político.

"Vos ponés una taza y Milei pierde, esa es mi visión de lo que va a pasar en la política argentina", ironizó el líder de Patria Grande.

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Qué dijo Grabois sobre el peronismo

"El tema es no poner una taza o que si ponés una taza, que tenga un contenido programático”, aclaró en declaraciones difundidas por NA.

"En lo que tiene que ver con las candidaturas hay que desensillar hasta que aclare. Yo quisiera no competir con nadie porque tenemos un programa de consenso de cara al pueblo", sostuvo el legislador.

Y luego completó: "Si uno ve cuál fue el gran error del periodo de Alberto Fernández, para mí, que no había un programa, y que el gobierno, la coalición, se forjó para ganarle a Macri, no para desarrollar un conjunto de políticas públicas".

"Entonces al no haber un programa ni siquiera había un acuerdo sobre cómo abordar el problema de la deuda externa, particularmente con el FMI, que es un problemón que tenemos, son muchísimos dólares por año”, subrayó.

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Qué propuso Grabois

Además explicó que Patria Grande está "desarrollando es un debate al interior del movimiento nacional, popular, que incluye el peronismo, sobre reformas necesarias".

"Nosotros tenemos nuestra listita de 10 reformas” afirmó y después mencionó la reforma habitacional, fiscal, en política exterior, judicial, educativa, agraria, seguridad y defensa, sanitaria.

"Lo que se ha perdido en la política es un eje programático y eso para un gobierno libertario es muy fácil, porque no tenés que tener políticas públicas", evaluó.

"Nosotros, que tenemos que tener políticas públicas, no tenemos esa ventaja de decir "yo vine a destruir el Estado por lo tanto no te voy a explicar nada”, cerró.