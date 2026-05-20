Impacto en las provincias: tras "abandono escandaloso", Misiones intervendrá en la ruta nacional 14

El Gobierno de Misiones, mediante la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), impulsa un proyecto de infraestructura vial para ampliar la capacidad operativa y mejorar las condiciones de circulación sobre la Ruta Nacional Nº 14, en el tramo comprendido entre la intersección con la Ruta Provincial Nº 4 en Leandro N. Alem y la rotonda de acceso a la Ruta Provincial Nº 6 en Campo Viera, se informó oficialmente.

"La intervención abarcará aproximadamente 50 kilómetros y prevé la construcción de terceras trochas y carriles de adelantamiento en sectores estratégicos, además de la repavimentación completa de la calzada principal y mejoras complementarias vinculadas a seguridad vial y servicios para los usuarios", indica un comunicado oficial.

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"Abandono escandaloso sobre las rutas nacionales"

El proyecto forma parte del esquema de obras estratégicas anunciado por el gobernador Hugo Passalacqua el pasado 1° de mayo ante la Cámara de Representantes, donde ratificó la decisión de la Provincia de sostener inversiones en infraestructura frente a la paralización de obras nacionales.

“Debido al abandono escandaloso sobre las rutas nacionales, vamos a intervenir con mayor infraestructura la Ruta Nacional 14, mejorando el deterioro evidente en el tramo Alem-Campo Viera incorporando terceras trochas”, anticipó el mandatario provincial durante su discurso anual.

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En qué consiste la obra sobre la ruta nacional 14

"Las tareas proyectadas incluyen la ejecución de unos 10 kilómetros de terceras trochas y carriles de adelantamiento, herramientas fundamentales para mejorar la fluidez del tránsito pesado y reducir riesgos de sobrepaso en zonas complejas", precisa el documento oficial.

"Las terceras trochas estarán destinadas principalmente a vehículos de menor velocidad, como camiones y transporte de carga, permitiendo que el tránsito liviano pueda realizar maniobras de adelantamiento con mayor seguridad. En tanto, los carriles adicionales también serán utilizados en sectores de curvas y contracurvas donde actualmente no se permiten sobrepasos por el carril contrario", agrega el texto.

Además de la ampliación de capacidad, se prevé la repavimentación integral de toda la traza entre Alem y Campo Viera, junto con nueva señalización horizontal, reposición de refugios de pasajeros, recambio de guardarrails y adecuación de alcantarillas laterales.

Desde la DPV remarcaron que "se trata de una intervención prioritaria debido al creciente volumen de tránsito que circula diariamente por uno de los corredores más utilizados del centro de la provincia, donde el desgaste de la infraestructura vial se volvió cada vez más evidente en los últimos años".