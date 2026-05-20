Feroz cruce entre diputados en una comisión de la Legislatura de Chaco por la suspensión de las PASO

La reunión de este miércoles de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura del Chaco terminó con un fuerte cruce entre el diputado oficialista Iván Gyoker y la legisladora opositora Pía Cavana, presidenta del cuerpo, en medio de discusiones por el reglamento interno, acusaciones políticas y denuncias posteriores por amenazas.

La discusión comenzó en medio del tratamiento legislativo vinculado a la suspensión de las PASO, pero rápidamente escaló hacia acusaciones personales, referencias a denuncias por corrupción, advertencias sobre futuros acuerdos parlamentarios y una posterior denuncia pública por amenazas físicas.

El episodio quedó parcialmente registrado en la grabación oficial de la comisión, difundida por el Frente Chaqueño, y luego se profundizó con declaraciones que Gyoker realizó a Perfil.

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“Buena suerte tratando de tener temario”

El momento de mayor tensión dentro de la comisión se produjo cuando la discusión comenzó a girar sobre el funcionamiento político de la Legislatura y la posibilidad de construir acuerdos parlamentarios.

En uno de los fragmentos registrados durante la reunión, Gyoker lanzó una frase que fue interpretada por Cavana como una amenaza política. “Buena suerte tratando de tener temario”, expresó el diputado de Chaco Puede. La reacción de la presidenta de la comisión fue inmediata: “Eso es una amenaza. Ese es el concepto de amenaza”, respondió Cavana durante el intercambio.

La discusión siguió escalando y derivó en cuestionamientos personales y políticos. “Agarre un reglamento”, le reclamó la legisladora opositora a Gyoker, antes de agregar: “Lea o vaya a jugar a la play”.

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En otro tramo del intercambio, Gyoker expresó: “No va a ser la única, no te preocupes”, en referencia a causas judiciales mencionadas durante la discusión. Ante esa frase, Cavana pidió dejar constancia formal en actas. “Dejá sentado por escrito la amenaza de armado de causas judiciales”, reclamó durante la reunión de comisión.

La discusión por una reconsideración de voto

Según explicó Gyoker, el conflicto se originó cuando intentó plantear una reconsideración de voto dentro de la comisión, un mecanismo parlamentario previsto en el reglamento legislativo y utilizado habitualmente en distintos debates internos.

“Yo había pedido algo que es habitual en el reglamento interno y lo hacemos normalmente las comisiones, que es para reconsiderar un voto”, sostuvo el legislador en diálogo con este medio.

En esa linea, aseguró que la negativa de Cavana a habilitar esa reconsideración generó un clima de fuerte tensión política dentro de la reunión. Según planteó, el episodio terminó afectando la posibilidad de alcanzar consensos legislativos entre distintos bloques. “Con esa actitud, esa prepotencia y que se nos niegue una cuestión tan sencilla como reconsiderar un procedimiento habitual, se rompe la posibilidad de construir acuerdos”, afirmó.

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Denuncias de corrupción y acusaciones cruzadas

Otro de los ejes centrales del enfrentamiento fueron las referencias a denuncias por corrupción contra Cavana, algo que la diputada rechazó de manera enfática durante el intercambio. “No va a ser más gratis que a nadie de nosotros nos traten de corruptos”, respondió la legisladora del Frente Chaqueño.

En medio de la discusión, Cavana defendió públicamente su situación patrimonial y judicial y sostuvo que ya se presentó ante distintos organismos de control. “Yo me presenté ante cada fiscalía, hice mi juicio de residencia, presenté todo en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”, afirmó.

La tensión también derivó en agravios personales. “No me voy a bancar que un trasnochado me trate de esa manera”, expresó Cavana. En otro tramo del intercambio registrado durante la comisión se escucha además la frase: “No somos unos piojos como sos vos”.

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La acusación posterior de Gyoker: “Me amenazó con cagarme a piñas”

Sin embargo, el episodio no terminó con el cierre formal de la comisión. Horas después, Gyoker aseguró a Perfil que fuera del intercambio difundido públicamente, la discusión continuó. “La verdad, bajísimo hoy. Me amenazó frente a todo el mundo a ‘cagarme a piñas’ si volvía a decirle algo de sus denuncias por corrupción”, afirmó.

Según relató, esa situación ocurrió delante de trabajadores legislativos y otros diputados presentes en el lugar una vez concluida la reunión. Además sostuvo que el video difundido posteriormente muestra solo una parte de la discusión y no refleja lo ocurrido después del cierre formal de la comisión.

Consultada por este medio sobre dicha acusación, la legisladora y exministra de Desarrollo Social contestó que eso no ocurrió e insistió en la molestia "como a cualquier persona decente a la que alguien trata de delincuente".