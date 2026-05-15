Fuerte aumento en las boletas de luz de Chaco: Secheep confirmó otro incremento desde junio

Las facturas de energía eléctrica que comenzaron a llegarle a usuarios chaqueños desataron una ola de críticas ante los notorios incrementos y, en ese contexto, desde Secheep confirmaron que los próximos meses traerán una nueva suba en las boletas.

El presidente de la empresa estatal, Hilario Bistoletti, aseguró en declaraciones a Diario Norte que el aumento correspondiente a la distribuidora provincial recién comenzará a reflejarse en las facturas de junio y julio.

“El aumento que corresponde a Secheep aún no está en la calle”, afirmó el funcionario al explicar que las boletas que actualmente pagan los usuarios corresponden al consumo registrado durante marzo.

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Por qué llegaron boletas tan altas

Según explicó Bistoletti, uno de los factores que disparó los montos fue el fuerte consumo energético provocado por las altas temperaturas registradas durante marzo, incluso comparables con las de febrero.

El titular de Secheep señaló que el uso intensivo de equipos de refrigeración elevó significativamente el consumo domiciliario, aunque remarcó que también hubo otro elemento determinante: la reducción de subsidios nacionales.

De acuerdo con lo detallado por el funcionario, durante diciembre, enero y febrero el esquema nacional contemplaba hasta 550 kilovatios subsidiados para provincias de zonas cálidas, pero en marzo ese beneficio descendió abruptamente a 150 kilovatios. “Ahí hubo una diferencia muy importante y eso también explica por qué la gente vio facturas más altas”, sostuvo.

Cómo será el nuevo aumento

Bistoletti precisó que el incremento autorizado para el Valor Agregado de Distribución (VAD) será del 14%, aunque aclaró que ese porcentaje impacta únicamente sobre el componente de distribución que percibe Secheep y no sobre el total de la factura.

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Según indicó, actualmente la empresa provincial recibe alrededor del 23% del valor final de la boleta, mientras que el resto corresponde al costo de la energía mayorista y a impuestos nacionales.

Además, recordó que la última actualización tarifaria vinculada al VAD se había realizado hace aproximadamente dos años.

En medio de la polémica por las tarifas, el titular de Secheep también destacó la implementación del programa provincial Ñachec, impulsado para amortiguar el impacto de las facturas durante marzo y abril.

Según explicó, unas 110 mil personas quedaron alcanzadas por algún esquema de asistencia energética, incluyendo tanto a quienes se inscribieron específicamente en el programa como a usuarios incorporados automáticamente dentro del sistema nacional de subsidios.

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Durante la entrevista, Bistoletti también advirtió sobre consumos que calificó como “excesivos” en algunos hogares chaqueños. “Hay usuarios que consumen 1500 o 2000 kilovatios mensuales cuando el promedio en verano ronda entre 500 y 600 kilovatios”, afirmó.

En ese contexto, recomendó controlar el uso simultáneo de aires acondicionados, revisar instalaciones eléctricas antiguas y reemplazar electrodomésticos de alto consumo.