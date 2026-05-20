Julio Bárbaro: "La derecha ha demostrado que no sirve para nada, sólo para robar"

El analista político Julio Bárbaro aseguró que “la derecha ha demostrado que no sirve para nada, que sólo sirve para robar” al criticar con dureza al gobierno del presidente Javier Milei.

“Tocamos fondo la derecha ha demostrado que no sirve para nada, que sólo sirve para robar. Bajarle los impuestos a los Porsche, a los BMW, y no darle a la gente educación y salud es de delincuentes”, sostuvo en declaraciones al streaming Diagonales.

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“Kicillof es el próximo presidente”

Además señaló que “Milei, los Caputos, los Sturzenegger son todos delincuentes. Yo soy plenamente optimista, Kicillof es el próximo presidente y la unidad nacional el único rumbo que nos queda por transitar”, agregó el dirigente peronista.

“Milei está terminado, ya está. Hay que hacerse cargo de los errores nuestros. Si vos ponés a Boudou, a Scioli, a Alberto Fernández te nace un engendro. No son los marcianos los que nos mandaron al Loco”, expresó en otra parte de la entrevista.

“Lo pusimos de candidato a Scioli, yo aclaro que voté a Macri porque lo conocía y me daba asco”, remarcó al aludir al exgobernador bonaerense que pasó a las filas de la Libertad Avanza.

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“La ideología del afano es Menem”

También criticó la gestión del expresidente Carlos Menem: “El apellido Menem y el curro van juntos, la ideología del afano es Menem”.

“Después el sello lo agarró Cristina y logró que perdiéramos toda la provincia. Kicillof le gana por 14 puntos, agarra el sello Cristina, lo pone a Taiana y perdemos”, analizó Bárbaro.

“Hicieron un proyecto para que los ricos no tengan culpa de oprimir a los pobres”, concluyó.