De custodiar a Marcela Acuña a terminar condenada a 6 años de prisión por un tiroteo con policías

La Justicia chaqueña condenó este miércoles a María Magdalena Machado, conocida como “La Pistolera”, “La Gatillera” o “La Macha”, a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por el enfrentamiento armado que protagonizó con efectivos policiales en 2023, en medio de un operativo realizado en Resistencia.

La sentencia fue dictada por la jueza Dolly Fernández, mientras que la mujer fue asistida por los abogados Ricardo Osuna y Gabriela Tomljenovic.

El tiroteo que derivó en la condena

La causa judicial tuvo su origen en agosto de 2023, cuando Machado intervino armada durante un procedimiento policial que buscaba detener a su pareja, conocido como “Toti” Núñez.

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De acuerdo con la acusación, la mujer abrió fuego contra integrantes de la Policía del Chaco para intentar impedir el arresto. Entre los efectivos involucrados en el operativo se encontraba el comisario principal Osvaldo Verón.

A partir de ese episodio, Machado quedó imputada por delitos vinculados a la portación y utilización ilegal de armas de fuego, en una causa que rápidamente tomó notoriedad por sus conexiones con el entorno del denominado clan Sena.

Estuvo casi dos años prófuga

Tras una primera detención y posterior liberación, la mujer desapareció y permaneció prófuga durante casi dos años. Finalmente, fue localizada en agosto de 2025 durante un operativo realizado en el paraje Chajarí, en Entre Ríos, cuando viajaba en un colectivo de larga distancia. Su captura se produjo luego de que el sistema SIFCOP detectara que tenía un pedido de captura activo emitido por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.

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Los investigadores determinaron además que durante parte de su fuga se había refugiado en la ciudad bonaerense de Mercedes y que cambiaba constantemente de ubicación para evitar ser encontrada.

El procedimiento fue llevado adelante de manera conjunta entre la División General de Investigaciones del Chaco, la DDI de Mercedes y otras áreas policiales.

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Su cercanía con el entorno de los Sena

Machado era identificada dentro del denominado “barrio Emerenciano”, actualmente rebautizado como barrio Francisco, donde mantenía vínculos cercanos con el círculo de Marcela Acuña y la estructura ligada a la familia Sena.

Incluso, había sido fotografiada junto a Acuña en la Comisaría Tercera de Resistencia pocos días antes de que se confirmara el femicidio de Cecilia Strzyzowski, un caso que conmocionó a Chaco y al país.