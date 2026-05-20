Cortes de tránsito y chocolate patrio: cómo será el desfile del 25 de Mayo en la costanera

La ciudad de Corrientes se prepara para revivir una de sus mayores muestras de identidad y civismo en el marco del aniversario de la Revolución de Mayo. El Gobierno de la Provincia avanza a paso firme con la coordinación logística de lo que será, el próximo lunes, el tradicional desfile patrio del 25 de Mayo, un evento masivo que este año sumará nuevos establecimientos educativos y promete congregar a miles de familias a la vera del río Paraná.

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La organización del despliegue se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Educación de Corrientes, a través de la Dirección General de Educación Física, en un trabajo articulado con diferentes carteras gubernamentales. Las autoridades confirmaron que las mesas de planificación técnica comenzaron hace un mes, involucrando a directivos escolares, docentes y mandos de las fuerzas armadas y de seguridad.

El protagonismo de los más chicos

Alejandro Simoni, director general de Educación Física de la provincia, destacó que la diagramación del evento se estructuró con un fuerte enfoque pedagógico y comunitario orientado al nivel primario. El objetivo central de la iniciativa es promover de forma activa el sentido de pertenencia histórica y el respeto por los símbolos patrios en las infancias.

El circuito oficial del desfile se desplegará a lo largo de la Costanera General San Martín, abarcando el trayecto comprendido desde su intersección con la avenida 3 de Abril hasta la calle Junín. Ante la magnitud del despliegue humano y de vehículos, el Municipio capitalino coordinará un operativo vial especial que incluirá rigurosos cortes de calles y restricciones de circulación en todo el perímetro afectado.

Chocolate patrio y fuerte despliegue de seguridad

De acuerdo con el cronograma oficial ratificado por la organización, el inicio del paso formal de las delegaciones está pautado para las 10:15 de la mañana. Sin embargo, la actividad para los niños comenzará más temprano: las escuelas se concentrarán en los puntos asignados del circuito donde las autoridades los agasajarán con el tradicional chocolate caliente.

El cuadro de marcha estará integrado exclusivamente por las delegaciones de las escuelas primarias locales, los excombatientes de Malvinas y un nutrido bloque de seguridad.

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Para esta edición, el segmento de uniformados sumará entre 1.500 y 1.800 efectivos, con delegaciones pertenecientes a la Policía de Corrientes y Bomberos provinciales, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

En términos globales, el desfile movilizará de forma directa a unas 4.500 personas sobre la calzada asfáltica. Las expectativas oficiales apuntan a un marco multitudinario, potenciado por la infraestructura costera habilitada para la cómoda asistencia de vecinos, tutores y turistas.

Analizan disponer colectivos gratuitos

Con el objetivo de garantizar una asistencia masiva de las familias de distintos sectores de la ciudad, el gobernador Juan Pablo Valdés adelantó que se encuentran analizando la implementación de colectivos gratuitos durante las horas del evento.

"Estamos viendo de poder habilitar colectivos para que la gente pueda ese día circular gratuitamente", precisó el mandatario durante una conferencia de prensa.