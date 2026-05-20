"Ya tengo miedo": Virginia Gallardo denunció feroces amenazas de muerte en sus redes

El clima de violencia digital escaló a un nivel de máxima preocupación institucional en la provincia. La diputada nacional por Corrientes de La Libertad Avanza (LLA), Virginia Gallardo, denunció públicamente a través de sus plataformas virtuales que es víctima de una campaña sistemática de acoso y severas amenazas de muerte que alteraron por completo su rutina diaria.

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La legisladora de la Cámara Baja expuso su vulnerabilidad ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito cibernético y compartió las capturas de pantalla de las intimidaciones, las cuales presentan un tono altamente violento y perversiones discursivas. "Alguien está obsesionado y manda mínimo 10 mensajes por día amenazando desde cuentas diferentes. ¿Qué se hace? ¿Dónde se denuncia? Ya tengo miedo", confesó Gallardo mediante una publicación que despertó repudio generalizado.

Mensajes mafiosos y cuentas fantasma

La gravedad de la situación no cesó tras la primera exposición pública de la diputada de La Libertad Avanza. Pocas horas después de visibilizar el hostigamiento, la exvedette y actual referente política correntina volvió a reportar el ingreso de nuevos ataques directos contra su integridad física.

"Te van a reventar a tiros a vos", expresaba uno de los textos más recientes que recibió en su bandeja de entrada de Instagram.

El patrón de los agresores expone una metodología planificada para eludir los rastreos informáticos básicos. Según se observa de las capturas compartidas por la propia legisladora, todos los mensajes intimidatorios provienen de perfiles denominados "fantasma": cuentas creadas recientemente, sin imágenes de visualización, sin publicaciones y carentes de seguidores, configuradas con el único propósito de perpetrar el ataque.

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"Te quiero calladita nomás si no querés estar muerta, entendiste", se lee de forma explícita en otra de las capturas difundidas, mientras que un usuario alternativo reforzó la misma línea coactiva: "Calladita nomás tenés que estar, ya sabés lo que te puede pasar".