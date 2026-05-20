Caso Loan: el momento de tensión en la inspección que "reforzó la hipótesis de la sustracción"

En la antesala del debate oral por la desaparición de Loan Peña, la Sede Fiscal Descentralizada ratificó su teoría del caso tras la exhaustiva reconstrucción de campo efectuada en la localidad de 9 de Julio. La fiscal general subrogante, Tamara Pourcel, destacó la trascendencia de la inspección ocular que se extendió por siete horas y fue contundente respecto al destino del menor: "Reforzamos la hipótesis de que Loan fue sustraído. No se fue solo, Loan no desapareció".

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La representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación detalló que el procedimiento, que comenzó a las 10 de la mañana de este martes, sirvió para convalidar las líneas de investigación de la querella y desmoronar los argumentos defensivos.

"Para nosotros fue muy importante para reforzar nuestra hipótesis y para ir descartando otras cuestiones declaradas por los imputados, que vemos que no tienen ningún sentido", fustigó.

Tensión por la tapera y el botín plantado

El momento más complejo de la jornada se vivió cuando la comitiva judicial intentó dirigirse hacia la conocida "Tapera", el perímetro específico donde las fuerzas de seguridad hallaron uno de los calzados del niño de 5 años, una prueba que la investigación considera que fue burdamente plantada para desviar los rastrillajes iniciales.

"Fue un momento de tensión porque el Tribunal había decidido que esa parte solamente la realice el personal de Gendarmería con los testigos convocados para ese momento del hallazgo", reveló Pourcel.

Frente a la negativa de los magistrados, el equipo del Ministerio Público plantó bandera: "Nosotros como fiscalía nos opusimos porque entendimos que esa medida era sumamente importante. Necesitábamos ver ese lugar que quedaba muy distante de lo que era el naranjal", precisó a radio Dos.

La funcionaria describió las extremas dificultades geográficas para acceder al punto del hallazgo, lo que vuelve imposible una caminata autónoma por parte de un nene de cinco años.

"Hicimos un trecho desde la salida del Naranjal hasta la Tapera, entramos a través de una tranquera por vehículo aproximadamente 5 o 10 minutos. De ahí volvimos a caminar unos 40 minutos más; hicimos aproximadamente 3 kilómetros hasta encontrar el lugar donde fue hallado el botín", describió, argumentando que la distancia ratifica la intervención de terceros en el traslado del menor.

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Tribunal completo y conformidad de la familia

A pesar de las distancias geográficas de sus estrados de origen, la totalidad de los miembros del Tribunal Oral Federal de Corrientes formó parte de la diligencia. El presidente del cuerpo, Fermín Ceroleni, encabezó la comitiva junto a los magistrados Eduardo Belforte (Formosa), Simón Bracco (General Roca) y el cuarto juez, Enrique Bosch (Resistencia).

Por el lado del Ministerio Público Fiscal, además de Pourcel, intervino Juan Martín Mariño Fages junto a los fiscales auxiliares Gabriel Romero Olivello, María Soledad Branchi y Nancy Vargas García. En el lugar también estuvieron presentes María Noguera y José Peña, los padres del menor, acompañados por los abogados de la querella Alejandro Vecchi y Belén Russo Cornara.

"Aparte de ser muy fuerte estar en esos lugares y acompañar a la familia, tanto nosotros como la querella quedamos muy conformes con esto. Haber podido concurrir al lugar del botín fue algo fundamental de cara al inicio del juicio el próximo 16 de junio", concluyó la fiscal.