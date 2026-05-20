Cuento del tío mayorista: simularon una compra y robaron un cargamento de aceite de $28 millones

En un operativo relámpago que desbarató una millonaria maniobra de piratería del asfalto bajo la modalidad de estafa, la Policía de Corrientes logró recuperar la totalidad de un importante cargamento de aceite comestible que había sido sustraído mediante un engaño de ribetes cinematográficos. El botín en cuestión fue valuado por los damnificados en una cifra cercana a los 28 millones de pesos.

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El procedimiento fue el resultado de una investigación conjunta entre los efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) y el personal de la Comisaría Quinta Urbana, quienes en la jornada de este martes lograron incautar la mercadería que ya había sido distribuida para su inserción en el mercado ilegal de la provincia.

El engaño de la dirección falsa

La pesquisa se inició formalmente luego de que el chofer de un camión de cargas generales radicara la denuncia correspondiente. El transportista había viajado desde Buenos Aires hacia la capital correntina para cumplir con el flete de 14 pallets de aceite comestible en el marco de lo que parecía ser una transacción comercial de rutina.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes pactaron la descarga de la mercadería en la intersección de la calle Niño Jesús y la avenida Cazadores Correntinos. Allí, los falsos compradores hicieron descargar las primeras 954 cajas de aceite de girasol.

Con la mercadería ya en el suelo, el supuesto cabecilla de la banda le solicitó al camionero que trasladara el resto de la carga hacia un segundo punto ubicado sobre la calle Esteban Bajac al 4000, argumentando que en ese lugar se le abonaría la totalidad del dinero en efectivo.

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Sin embargo, todo se trató de una puesta en escena: mientras el conductor buscaba la dirección —la cual resultó ser inexistente—, los estafadores hicieron arribar otro camión que cargó rápidamente los pallets y huyó de la zona.

Al regresar a la primera ubicación y constatar que los productos ya no estaban, el transportista intentó comunicarse telefónicamente con los sospechosos, quienes bloquearon su número de inmediato.

Ante la flagrancia del delito, el damnificado se dirigió a la Comisaría Quinta para denunciar el millonario despojo.

Rastreo satelital y secuestro en supermercados

Los investigadores de la DIC y la seccional local iniciaron un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sistema de monitoreo metropolitano.

El seguimiento de las imágenes permitió reconstruir la ruta de escape del camión utilizado por los delincuentes, determinando que el cargamento había sido sacado de la capital y trasladado hacia la localidad de San Luis del Palmar, donde los estafadores lo vendieron de urgencia a distintos supermercados de la zona.

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Con las pruebas recolectadas, el fiscal interviniente libró las órdenes de allanamiento y secuestro para los comercios implicados, logrando recuperar las 8.088 unidades de aceite sustraídas, divididas en:

420 cajas de 4,5 litros (equivalentes a 1.680 botellas).

534 cajas de 900 mililitros (equivalentes a 6.408 botellas).

Por disposición de las autoridades judiciales, los elementos recuperados fueron restituidos formalmente a su legítimo propietario. En tanto, la cúpula de la Dirección de Investigación Criminal confirmó que los autores de la maniobra delictiva ya se encuentran identificados y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad en toda la región.