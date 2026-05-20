El gobernador de Corrientes viaja a Buenos Aires: busca destrabar el traspaso de tierras nacionales

La asfixia financiera que el Ejecutivo nacional impone sobre las provincias obligó a la gestión local a buscar mecanismos alternativos para recuperar los fondos retenidos. El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que viajará este miércoles al mediodía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de destrabar de forma urgente el traspaso de tierras nacionales a la órbita del Estado provincial.

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Al arribar a la Casa de Gobierno, el mandatario correntino ratificó la agenda oficial de emergencia ante la prensa: "Estamos esperando una confirmación de la reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, para justamente terminar de definir el tema de los traspasos de tierras. Venimos desde diciembre gestionando y hablando el tema y queremos darle un corte definitivo".

Tierras por deuda: la estrategia de Corrientes

La comitiva liderada por Valdés desembarcará en los despachos de la Casa Rosada con carpetas técnicas específicas. La intención de la Provincia es acelerar los decretos de transferencia de inmuebles de alto valor estratégico e inmobiliario que hoy pertenecen al Estado federal, entre los que se destacan el predio de la ex Unidad Penitenciaria (ex Regimiento 9) y los terrenos estratégicos del Puerto capitalino.

Esta triangulación patrimonial surge como la única salida viable que encontró el Ejecutivo correntino para compensar el fuerte rojo que arrastra el tesoro nacional con Corrientes.

De acuerdo con los registros contables oficiales, solo bajo el concepto de incumplimientos del consenso fiscal, la deuda histórica de la Nación con la administración provincial asciende a la suma de 37 mil millones de pesos.

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Gestiones iniciadas con Santilli

A fines de enero, Valdés celebró la voluntad de Nación para ceder terrenos en desuso, específicamente en la zona portuaria y el ex Regimiento, como parte de pago de las acreencias provinciales. "Necesitamos más lugar para el desarrollo portuario. Este último mes reportamos casi 700 contenedores y necesitamos espacio para seguir exportando", explicó el mandatario.

Además, el desarrollo inmobiliario y urbanístico en el predio de la ex Unidad Penal N° 1 y el ex Regimiento asoma como el nuevo "corazón" del crecimiento de la capital correntina.