Leiva llevó una careta de Adorni al Congreso y lo llamó “el mayor delincuente de este Gobierno”

El diputado nacional chaqueño Aldo Leiva protagonizó este miércoles un momento insólito en la Cámara de Diputados al exhibir una careta con el rostro del vocero presidencial Manuel Adorni y calificarlo como “uno de los máximos delincuentes de este Gobierno”.

La escena ocurrió durante una sesión atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición, en medio de la disputa por una moción impulsada por sectores opositores para habilitar una interpelación contra Adorni vinculada a sus viajes y declaraciones patrimoniales.

“Si a usted le molesta y a su bloque le molesta que yo traiga este cartel de uno de los máximos delincuentes que tiene este Gobierno, es problema de usted y del bloque”, lanzó el legislador de Unión por la Patria desde su banca, apuntando directamente contra el presidente de la Cámara, Martín Menem.

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El fuerte cruce entre Leiva y Martín Menem

El episodio comenzó cuando Menem cuestionó a Leiva por exhibir la careta mientras se desarrollaba una votación electrónica. En ese contexto, el titular de la Cámara intentó ordenar la sesión y cuestionó la actitud del diputado chaqueño.

Leiva respondió elevando el tono del enfrentamiento tras ser acusado de convertir el Congreso en un espacio “payasesco”. “Para mí payasesco es haber convocado esta sesión para bloquear la interpelación de Adorni”, disparó el legislador.

“Está faltando el respeto con las payasadas que hace en cada sesión”, contestó el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Críticas al Gobierno y al operativo de seguridad

Durante su intervención, Leiva también cargó contra el gobierno de Javier Milei, cuestionó las políticas sociales y criticó el despliegue policial en las inmediaciones del Congreso. “Payasesco es maltratar jubilados y discapacitados”, sostuvo el legislador, quien además acusó al Ejecutivo nacional de incumplir la ley de financiamiento universitario.

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También apuntó contra el operativo de seguridad que suele desplegarse en las jornadas de protesta frente al Parlamento: “La ciudadanía cada semana no puede transitar por esta calle porque está blindada de policías”.

En medio del discurso, Leiva hizo además una referencia directa al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los dirigentes más influyentes del entorno libertario. “Dígale a Santiago Caputo que cuando lo agrede a usted no agrede a uno de los integrantes del cuerpo: agrede al presidente de la Cámara”, lanzó.

La sesión terminó con una victoria parlamentaria para La Libertad Avanza, que logró rechazar por 131 votos contra 111 la moción opositora que buscaba frenar el temario oficial y habilitar la interpelación a Adorni.