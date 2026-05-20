Patricia Bullrich presentó su declaración jurada en pleno cortocircuito por el "caso Adorni"

La senadora nacional Patricia Bullrich presentó este martes la actualización de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA), adelantándose más de un mes al vencimiento legal. Su movimiento no es un mero trámite administrativo: se da en el momento de mayor tensión política dentro del oficialismo por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación judicial y aún no ha transparentado sus bienes.

A través de la documentación administrativa del Senado a la que se tuvo acceso, Bullrich completó la presentación anual correspondiente al período 2025 el pasado 19 de mayo mediante el sistema oficial, quedando registrada bajo el formulario 1245. La Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Senado recibió el expediente este miércoles 20 de mayo, convirtiendo a la senadora en una de las primeras figuras de la primera línea oficialista en cumplir con la normativa.

Dicho paso expone de forma directa la delicada situación que atraviesa la Casa Rosada. Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en noviembre de 2025, es investigado actualmente por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

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Pese a las reiteradas promesas del Ejecutivo, el funcionario argumentó recientemente que no difundirá su patrimonio para no “entorpecer” la acción de la Justicia, una postura que generó fuertes ruidos internos.

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La situación, según dio a conocer Infobae, provocó pases de factura en las reuniones de Gabinete de mayo debido al "costo innecesario" de transparencia que paga el gobierno de Javier Milei. Allí, en esos encuentros, Bullrich fue la voz más tajante al exigir que el jefe de ministros presentara su documentación "de inmediato" para desactivar las sospechas.

Aunque el Presidente respaldó públicamente a Adorni hace quince días prometiendo una presentación "en breve", en el entorno del jefe de Gabinete ya barajan estirar los plazos "antes del Mundial", a mediados de junio.

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De momento, la controversia sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno decidiera prorrogar el vencimiento oficial para las declaraciones juradas del 30 de mayo al 30 de junio. Desde el medio señalaron que, en Balcarce 50, desvincularon la medida del caso Adorni, calificándola como una "práctica habitual por cuestiones operativas".

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De cuánto es el patrimonio de Patricia Bullrich

En su última declaración disponible de diciembre pasado, al asumir su banca en el Senado, Bullrich había informado un patrimonio de $223 millones, compuesto por un departamento con cochera en la Ciudad, un campo heredado en Los Toldos, depósitos en pesos y dólares, y créditos fiscales, aclarando además no poseer deudas.

Aunque el desglose de los bienes de esta nueva presentación anual correspondiente al período 2025 aún no fue liberado de forma íntegra por la Oficina Anticorrupción, el ingreso formal del trámite ya quedó asentado en los registros oficiales. De acuerdo al documento al que accedió Infobae, la presentación digital se realizó, a través del sistema de ARCA, el 19 de mayo a las 16:46 bajo el formulario 1245 v800 de "Declaración Jurada Patrimonial Integral", conteniendo un total de 48 registros. Apenas horas después, este miércoles 20 de mayo, el expediente ingresó físicamente con el sello calificado de la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Senado.

Patricia Bullrich presentó su declaración jurada patrimonial el 19 de mayo de 2026

Sin dudas, este movimiento administrativo funciona como un fuerte mensaje hacia la interna libertaria. Mientras la Casa Rosada intenta aplacar las versiones sobre los bienes de su jefe de Gabinete, Bullrich eligió diferenciarse de la estrategia oficial de dilación y marcó la cancha con un gesto de manual en el juego de la transparencia política.

MV