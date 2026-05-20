Martín Menem cruzó a Aldo Leiva en plena votación por el caso Adorni: “Es payasesco”

La Cámara de Diputados volvió a quedar envuelta en un fuerte clima de confrontación durante una sesión atravesada por el debate sobre el caso de Manuel Adorni, pedidos de informes al Gobierno y distintos emplazamientos impulsados por la oposición. En medio de una votación nominal, el presidente de la Cámara, Martín Menem, protagonizó un duro cruce con el diputado de Unión por la Patria, Aldo Leiva, a quien cuestionó por negarse nuevamente a votar de manera electrónica.

El episodio ocurrió mientras el recinto votaba un emplazamiento para tratar en comisión iniciativas vinculadas al jefe de Gabinete Manuel Adorni, además de otros proyectos promovidos por bloques opositores.

En su primera intervención, el diputado levantó un cartel con la cara del jefe de Gabinete. Durante la votación, Leiva no utilizó el tablero electrónico y esperó a que finalizara el conteo para expresar su postura “a viva voz”, una práctica que suele repetir en distintas sesiones y que ya había generado discusiones previas con las autoridades parlamentarias.

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Desde el estrado, Martín Menem interrumpió el procedimiento y le reclamó al legislador chaqueño que emitiera su voto a través del sistema correspondiente. “Le voy a pedir que a partir de ahora cumpla de manera lógica con el tema de las votaciones”, comenzó el presidente de la Cámara. “No puede hacer la payasada que hace siempre, diputado, el sistema funciona”, agregó Menem.

Aldo Leiva, diputado por Chaco (UxP)

“Le está faltando el respeto a todo el servicio técnico de la Cámara con las payasadas que hace en cada sesión”, cerró molesto.

El intercambio rápidamente elevó el tono dentro del recinto. El diputado peronista defendió su decisión y cuestionó la conducción de la sesión, mientras diputados de Unión por la Patria protestaban contra la intervención de Menem.

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“A usted no le molestó que no haya votado, le molestó este cartel”, expresó Leiva levantando una careta con la cara de Manuel Adorni, a quien señaló como “uno de los máximos delincuentes que tiene este Gobierno”.

Desde el oficialismo, en tanto, respaldaron al presidente de la Cámara y señalaron que la modalidad utilizada por el legislador peronista entorpece el funcionamiento parlamentario.

Sin embargo, la discusión no terminó ahí. El diputado volvió a tomar la palabra y apuntó directamente contra Martín Menem y Santiago Caputo. “Payasesco es lo que le hace Santiago Caputo a usted como presidente del cuerpo, eso es payasesco”, comenzó Leiva.

“Dígale a Santiago Caputo que cuando lo agrede a usted, nos agrede a cada uno de los integrantes de este cuerpo porque usted es el presidente de todos y cada uno de nosotros”, cerró Leiva, refiriéndose a la reciente polémica del asesor presidencial en redes sociales.

En los últimos días, Santiago Caputo atacó públicamente a Martín Menem en redes sociales, acusándolo de estar detrás de una cuenta anónima de X llamada “PeriodistaRufus”, desde donde se publicaban críticas contra él y otros integrantes del Gobierno.

El asesor presidencial compartió capturas vinculando esa cuenta con el titular de Diputados y publicó mensajes muy duros contra Menem, a quien llamó “gagá”. Además, desde cuentas libertarias cercanas a Caputo también se difundieron insultos y acusaciones contra el riojano y su entorno político.

Ese episodio profundizó la tensión interna dentro del oficialismo y dejó expuesta la pelea entre el armado político de Martín Menem y el sector digital y comunicacional que responde a Santiago Caputo. Incluso, el propio Javier Milei tuvo que intervenir públicamente para bajar el tono del conflicto y respaldar a ambos dirigentes.

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La costumbre de Leiva de no votar electrónicamente y hacerlo luego de manera verbal ya había generado tensión en otras oportunidades. Según plantean desde el bloque peronista, el diputado busca dejar expresada su posición política de forma directa dentro del recinto. Sin embargo, desde La Libertad Avanza sostienen que se trata de una maniobra para interrumpir las votaciones y generar discusiones reglamentarias en medio de sesiones sensibles para el Gobierno.

La discusión se dio en una jornada particularmente incómoda para el oficialismo, ya que la oposición buscaba avanzar con iniciativas relacionadas con el caso Adorni, uno de los temas que más presión política genera actualmente sobre el Gobierno de Javier Milei dentro del Congreso. Además de los proyectos vinculados al jefe de Gabinete, también se debatían otros expedientes impulsados por bloques opositores.

RG / EM