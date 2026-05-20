Seguí en vivo la sesión en Diputados con una batalla por el quórum entre oficialismo y oposición

La Cámara de Diputados celebrará este miércoles desde las 10 una nueva sesión especial, la segunda del actual período ordinario, en una jornada atípica marcada por la convocatoria a dos sesiones con apenas una hora de diferencia entre sí.

Mientras el oficialismo impulsó una sesión propia para esa hora, la oposición pidió otra para las 11 que, si la primera consigue quórum, quedará relegada, tal como ocurrió la semana pasada con una convocatoria opositora prevista para el jueves.

El Gobierno buscará avanzar con un temario reducido, enfocado principalmente en los proyectos vinculados a Hojarasca y las modificaciones al Régimen de Zona Fría. Además, se tratarán varios acuerdos y tratados internacionales pendientes desde hace tiempo, junto con un ascenso militar.

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El oficialismo quiere “pisarle” la sesión de hoy a la oposición para blindar a Adorni

La principal incógnita pasa por alcanzar el quórum. Aunque desde el oficialismo aseguraron a este medio que cuentan con los números necesarios para iniciar la sesión, admitieron que el margen es ajustado. Incluso, uno de los legisladores consultados señaló que el quórum estaría garantizado al comienzo, aunque dejó dudas sobre la posibilidad de sostenerlo durante toda la jornada.

En ese contexto, se prevé un debate extenso, de entre ocho y diez horas, atravesado por numerosas cuestiones de privilegio y por una oposición que, pese a que su sesión podría quedar sin efecto, analiza distintas maniobras parlamentarias para intentar avanzar con emplazamientos que todavía no logró imponer este año.

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